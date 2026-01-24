बिजली वितरण में बिहार का डंका, केंद्र की रेटिंग में यूपी और झारखंड को पछाड़ा

संक्षेप: बिजली वितरण के मामले में बिहार ने देश भर में परचम लहराया है। बिहार ने यूपी, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक समेत कई बड़े राज्यों को केंद्रीय रेटिंग में पछाड़ दिया।

बिहार की दोनों बिजली वितरण कंपनियों (नॉर्थ और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड) ने देश में परचम लहराया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की रेटिंग में अपने प्रदर्शन के बल पर बिहार ने हरियाणा, प. बंगाल, आंध्रप्रदेश, केरल, उत्तराखंड, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, ओडिशा, उत्तरप्रदेश, तमिलनाडु, मध्यप्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना जैसे राज्यों को पछाड़ दिया है।

रेटिंग में एनबीपीडीसीएल 100 में 82.02 अंक हासिल कर ए ग्रेड के साथ 13वें पायदान पर रहा। राज्य सरकार की स्वामित्व वाली कंपनियों में यह सातवें पायदान पर है। इस तरह बिलिंग और बिल वसूली, तकनीकी और व्यावसायिक नुकसान में कमी, वित्तीय प्रबंधन और समग्र शासन व्यवस्था में सुधार के कारण कंपनी ने लंबी छलांग लगाई है। वित्तीय व उपभोक्ता सेवा के सभी मानकों पर देश की 42 सरकारी कंपनियों में नॉर्थ और साउथ बिहार को ए ग्रेड मिला है।

ऊर्जा मंत्रालय के अधीन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) की 14वीं इंटीग्रेटेड रेटिंग एवं रैंकिंग रिपोर्ट में बिहार की कंपनियों को वित्तीय अनुशासन, परिचालन दक्षता, शासन मानक और उपभोक्ता-केंद्रित पहल में निरंतर सुधार करने वाला बताया है।

एसबीपीडीसीएल की बड़ी छलांग एसबीपीडीसीएल ने 67.37 अंक प्राप्त किए और राष्ट्रीय स्तर पर ए ग्रेड हासिल किया। साउथ बिहार को सभी वितरण कंपनियों में 20वां स्थान मिला है। राज्य सरकार के अधीन कंपनियों में साउथ बिहार ने 12वां स्थान प्राप्त किया है। पिछली बार साउथ बिहार को बी माइनस ग्रेड मिला था। साउथ बिहार ने लंबी छलांग लगाते हुए बेहतर राजस्व संग्रहण, परिचालन नियंत्रण में सुधार, एसीएस के अंतर में कमी और मजबूत शासन प्रणाली के दम पर यह उपलब्धि हासिल की है।