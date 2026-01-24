Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar excels in power distribution both companies surpassed Uttar Pradesh Jharkhand
बिजली वितरण में बिहार का डंका, केंद्र की रेटिंग में यूपी और झारखंड को पछाड़ा

बिजली वितरण में बिहार का डंका, केंद्र की रेटिंग में यूपी और झारखंड को पछाड़ा

संक्षेप:

बिजली वितरण के मामले में बिहार ने देश भर में परचम लहराया है। बिहार ने यूपी, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक समेत कई बड़े राज्यों को केंद्रीय रेटिंग में पछाड़ दिया।

Jan 24, 2026 02:09 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार की दोनों बिजली वितरण कंपनियों (नॉर्थ और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड) ने देश में परचम लहराया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की रेटिंग में अपने प्रदर्शन के बल पर बिहार ने हरियाणा, प. बंगाल, आंध्रप्रदेश, केरल, उत्तराखंड, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, ओडिशा, उत्तरप्रदेश, तमिलनाडु, मध्यप्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना जैसे राज्यों को पछाड़ दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रेटिंग में एनबीपीडीसीएल 100 में 82.02 अंक हासिल कर ए ग्रेड के साथ 13वें पायदान पर रहा। राज्य सरकार की स्वामित्व वाली कंपनियों में यह सातवें पायदान पर है। इस तरह बिलिंग और बिल वसूली, तकनीकी और व्यावसायिक नुकसान में कमी, वित्तीय प्रबंधन और समग्र शासन व्यवस्था में सुधार के कारण कंपनी ने लंबी छलांग लगाई है। वित्तीय व उपभोक्ता सेवा के सभी मानकों पर देश की 42 सरकारी कंपनियों में नॉर्थ और साउथ बिहार को ए ग्रेड मिला है।

ऊर्जा मंत्रालय के अधीन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) की 14वीं इंटीग्रेटेड रेटिंग एवं रैंकिंग रिपोर्ट में बिहार की कंपनियों को वित्तीय अनुशासन, परिचालन दक्षता, शासन मानक और उपभोक्ता-केंद्रित पहल में निरंतर सुधार करने वाला बताया है।

ये भी पढ़ें:बिहार में स्मार्ट मीटर में 'हाईटेक' सेंधमारी; चिप और रिमोट से बिजली चोरी का खेल

एसबीपीडीसीएल की बड़ी छलांग

एसबीपीडीसीएल ने 67.37 अंक प्राप्त किए और राष्ट्रीय स्तर पर ए ग्रेड हासिल किया। साउथ बिहार को सभी वितरण कंपनियों में 20वां स्थान मिला है। राज्य सरकार के अधीन कंपनियों में साउथ बिहार ने 12वां स्थान प्राप्त किया है। पिछली बार साउथ बिहार को बी माइनस ग्रेड मिला था। साउथ बिहार ने लंबी छलांग लगाते हुए बेहतर राजस्व संग्रहण, परिचालन नियंत्रण में सुधार, एसीएस के अंतर में कमी और मजबूत शासन प्रणाली के दम पर यह उपलब्धि हासिल की है।

गैर सरकारी-सरकारी 65 कंपनियों का हुआ आकलन

पीएफसी ने देश की 65 विद्युत वितरण कंपनियां (सरकारी व गैर सरकारी) का 100 अंकों के लिए मूल्यांकन किया गया। एसीएस-एआरआर गैप, बिलिंग एवं संग्रहण दक्षता, वितरण हानि, अनुदान, कॉर्पोरेट गर्वनेंस समेत विभिन्न मानदंडों के आधार पर वितरण कंपनियों का मूल्यांकन हुआ। पीएफसी ने बिहार की दोनों कंपनियों को अत्यंत उच्च वित्तीय एवं परिचालन प्रदर्शन की श्रेणी में रखा है। यह उपलब्धि बिहार सरकार और ऊर्जा विभाग के निरंतर सुधारात्मक प्रयासों, पारदर्शी कार्यप्रणाली तथा उपभोक्ता-केंद्रित सेवाओं की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Electricity-news Electricity In Bihar Bihar News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।