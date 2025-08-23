काले धन का कुबेर निकला बिहार का इंजीनियर, छापा पड़ा तो फूंक दिए 2 से 3 करोड़ रुपये कैश

बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग में कार्यरत इंजीनियर विनोद राय के घर ईओयू की टीम छापेमारी करने पहुंची, तो उन्होंने रात भर बैठकर लगभग 2 से 3 करोड़ रुपये कैश को आग के हवाले कर दिया। इसके बावजूद सुबह बड़ी मात्रा में नकद घर से बरामद किया गया।

बिहार का एक सरकारी इंजीनियर काले धन का कुबेर निकला। उसके घर छापा पड़ा तो पकड़े जाने के डर से रात भर बैठकर 2 से 3 करोड़ रुपये को स्वाहा कर दिया। इतने नोट जलाने के बावजूद आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने इंजीनियर के घर से 39 लाख रुपये कैश बरामद किए। कालेधन के कुबेर का नाम विनोद राय है। वह ग्रामीण कार्य विभाग में अधीक्षण अभियंता के पद पर तैनात हैं। पुलिस ने विनोद और उनकी पत्नी को नोट जलाने और सबूत मिटाकर सरकारी काम में बाधा डालने के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया है। इंजीनियर के खिलाफ भ्रष्टाचार का अलग से मामला चलाया जाएगा।

जानकारी के अनुसार, इंजीनियर विनोद राय बीते गुरुवार की रात सीतामढ़ी से नोटों का जखीरा लेकर पटना के लिए चले थे। इसकी भनक ईओयू को लग गई। रात में ही ईओयू की टीम उनके पटना स्थित आवास पर पहुंच गई। हालांकि, इससे पहले इंजीनियर सारा पैसा पटना आवास पहुंचा दिया था। जब ईओयू की टीम रेड मारने पहुंची तो इंजीनियर की पत्नी दीवार बनकर घर के नीचे खड़ी हो गई। उन्होंने ईओयू टीम से कहा कि वह घर में अकेली है। ऐसे में मजबूरन छापेमारी टीम को सुबह होने का इंतजार करना पड़ा।

दूसरी ओर, ऊपर के कमरे में इंजीनियर साहब पूरी रात नोट जलाते रहे। जलाते-जलाते थक गए, फिर भी 3950 लाख रुपये बच गए। शुक्रवार सुबह ईओयू की टीम ने घर में दबिश दी तो पानी की टंकी से यह कैश बरामद हुआ। टीम को घर से लगभग साढ़े 12 लाख रुपये के अधजले नोट और बाथरूम के पाइप से भारी मात्रा में भरा जले नोटों का मलबा भी मिला है। इससे करीब 2 से 3 करोड़ रुपये का कैश इंजीनियर द्वारा रात भर में जलाए जाने का अनुमान है।

100 करोड़ की संपत्ति का मालिक है इंजीनियर? शुरुआती आकलन के अनुसार इंजीनियर विनोद राय के पास बाजार मूल्य पर लगभग 100 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी जांच कर सकती है। छापेमारी में विनोद के पास जमीन-जायदाद के 18 डीड, 15 बैंक खाते और पार्टनरशिप के कई कागजात मिले हैं। इनके अलावा 26 लाख रुपये के जेवरात, बीमा पॉलिसी और निवेश के कागज भी मिले हैं।

पत्नी अस्पताल में भर्ती ईओयू ने सबूत मिटाने के आरोप में इंजीनियर विनोद राय और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, उनकी पत्नी ने तबीयत खराब होने का हवाला दिया और अस्पताल में भर्ती हो गईं। फिलहाल उसका कस्टडी में इलाज चल रहा है।

सीतामढ़ी में तैनात हैं विनोद राय विनोद राय ग्रामीण कार्य विभाग के सीतामढ़ी डिवीजन में अधीक्षण अभियंता के पद पर तैनात हैं। उनके पास मधुबनी का भी प्रभार है। गुरुवार रात को ईओयू को सूचना मिली थी कि विनोद अपनी गाड़ी से भारी मात्रा में कैश लेकर पटना के भूतनाथ रोड स्थित मकान पर जा रहे हैं। ईओयू ने रास्ते में ही घेराबंदी का प्रयास भी किया लेकिन वह पकड़ में नहीं आए।

रात भर घर के बाहर बैठी रही ईओयू की टीम अधिकारी जब गुरुवार देर रात को इंजीनियर विनोद राय के मकान पर पहंचे तो उनकी पत्नी ने छापेमारी का विरोध किया। उन्होंने यह कहते हुए रोक दिया कि वह घर में अकेली है और रात का वक्त है। ईओयू टीम भी उनके घर के बाहर जम गई। अधिकारी सुबह होने का इंतजार करने लगे। इस बीच घर के अंदर से कुछ जलने की बदबू आने लगी। अधिकारियों ने खिड़की से अंदर झांकने का प्रयास किया लेकिन कुछ नहीं दिया।