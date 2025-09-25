Bihar engineer have mall flat and land in many cities eou found many documents in raid बिहार के इंजीनियर के पास मॉल, कई शहरों में फ्लैट और जमीन; रेड में EOU को मिले कई कागजात, Bihar Hindi News - Hindustan
सीवान स्थित एसबीआई में विवेकानंद की पत्नी बॉबी के नाम पर एक लॉकर की भी सूचना प्राप्त हुई है, जिसकी तलाशी ली जानी है। ईओयू ने बताया कि प्रारंभिक जांच में अधीक्षक अभियंता के पास वैध आय से 77.84 फीसदी अधिक संपत्ति अर्जित किए जाने का पता चला है।

आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने बुधवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में समस्तीपुर के विद्युत अधीक्षण अभियंता विवेकानंद के छह ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। इस दौरान यूपी के गोरखपुर और वाराणसी में अधीक्षण अभियंता के जमीन खरीदने, समस्तीपुर के शॉपिंग मॉल में निवेश और दानापुर में फ्लैट की सूचना मिली है। ईओयू की टीम ने समस्तीपुर में उनके कार्यालय व आवास, दानापुर स्थित कश्यप ग्रीन सिटी में उनके फ्लैट तथा सीवान में पैतृक आवास सहित तीन ठिकानों को खंगाला।

दानापुर स्थित उनके फ्लैट से जमीन संबंधित कागजात, बीमा के रसीद, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वाहन के कागजात आदि बरामद हुए हैं। सीवान स्थित एसबीआई में विवेकानंद की पत्नी बॉबी के नाम पर एक लॉकर की भी सूचना प्राप्त हुई है, जिसकी तलाशी ली जानी है। ईओयू ने बताया कि प्रारंभिक जांच में अधीक्षक अभियंता के पास वैध आय से 77.84 फीसदी अधिक संपत्ति अर्जित किए जाने का पता चला है।

ज्ञात स्त्रोतों से 2.74 करोड़ रुपये की आय की तुलना में 4.87 करोड़ रुपये से अधिक की परिसंपत्तियों का पता चला है। जांच के बाद मिले दस्तावेजों का आकलन करने के बाद परिसंपत्तियों में बढ़ोतरी की संभावना है। विवेकानंद मूल रूप से सीवान के रहने वाले हैं। विद्युत अधीक्षण अभियंता विवेकानंद के छह ठिकानों पर छापेमारी में कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। अधीक्षण अभियंता द्वारा एचडीएफसी बैंक में मेसर्स आया इंटर प्राइजेज एवं मेसर्स ग्रेस इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवेलपर्स के नाम पर बैंक खाता खोला गया है।

इसमें उनकी पत्नी बॉबी का पैन कार्ड नंबर जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त एचडीएफसी बैंक में ही ललन सिंह और विसर्जन सिंह के नाम से खुले दो बैंक खातों में उनका मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आइडी जुड़ा है। इन बैंक खातों में विवेकानंद के पदस्थापन स्थल से बड़ी मात्रा में नगद व यूपीआई के माध्यम से राशियां जमा करायी गयी है। यह राशि बाद में स्वयं, अपनी पत्नी अथवा खोले गये व्यसायिक प्रतिष्ठान के बैंक खाते में विवेकानंद ने ट्रांसफर की है।

विवेकानंद सीवान के रघुनाथपुर थाना अंतर्गत संठी गांव के मूल निवासी हैं। इसके अतिरिक्त सीवान के रसीदचक में भी इन्होंने एक चार मंजिला मकान खरीद रखा है। विवेकानंद ने वर्ष 2009 में सहायक विद्युत अभियंता के पद पर योगदान दिया। वे सहरसा, दलसिंगसराय, हाजीपुर, मोतिहारी, पूर्णिया, छपरा, रोहतास एवं पटना में भी पदस्थापित रहे हैं।

