दिवाली पर 5 लाख नजराना ले रहा था इंजीनियर, निगरानी टीम ने दबोचा; घर से मिले 6 लाख 11 हजार

निगरानी की टीम ने घूसखोर इंजीनियर को पटना के रामनगरी, आशियाना स्थित शिव पार्वती गृह अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर सी-303 से गिरफ्तार किया। पांच लाख घूस के अलावे घर से छह लाख ग्यारह हजार रुपए जब्त किए गए।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने रविवार को दीपावली के दिन पांच लाख रुपये रिश्वत लेते पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता रितेश चन्द्र सिन्हा को गिरफ्तार किया है। वह मधुबनी पथ प्रमंडल में कार्यपालक अभियंता के पद पर तैनात हैं। निगरानी की टीम ने उन्हें पटना के रामनगरी, आशियाना स्थित शिव पार्वती गृह अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर सी-303 से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उनके फ्लैट की तलाशी ली गई, जिसमें 6.11 लाख रुपये नकद समेत कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं।

निगरानी ब्यूरो के मुताबिक, रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन निवासी अरुण कुमार सिंह ने कार्यपालक अभियंता के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि मधुबनी पथ प्रमंडल के तहत राजनगर-बाबूबरही-खुटौना में करीब 1.2 किलोमीटर सड़क निर्माण का काम हुआ है। इस परियोजना की कुल राशि 5.78 करोड़ रुपये है। वहीं, स्टेडियम चौक, महाराजगंज चौक और सूड़ी हाई स्कूल से संबंधित करीब 2.4 किलोमीटर सड़क निर्माण का काम भी चल रहा है, जिसकी लागत 13.48 करोड़ रुपये है।

19.50 लाख की थी मांग शिकायत के अनुसार, पहली सड़क का करीब 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। इसके लिए 50 लाख रुपये का भुगतान भी किया जा चुका है। दूसरी सड़क का करीब 25 प्रतिशत काम पूरा हुआ है और इसके एवज में 1.41 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। दोनों योजनाओं में करीब 6.50 करोड़ रुपये का भुगतान शेष था। आरोप है कि कार्यपालक अभियंता ने बकाया राशि के तीन प्रतिशत के हिसाब से 19.50 लाख रुपये रिश्वत की मांग की थी। तत्काल पांच लाख रुपये देने को कहा गया था।

जाल बिछाकर दबोचा शिकायत मिलने के बाद निगरानी ब्यूरो ने उसका सत्यापन कराया। सत्यापन में रिश्वत मांगे जाने का प्रमाण मिलने पर निगरानी थाना कांड संख्या 133/26 दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस उपाधीक्षक श्याम बाबू प्रसाद के नेतृत्व में धावा दल का गठन किया गया। टीम ने रविवार को जाल बिछाकर पांच लाख रुपये रिश्वत लेते कार्यपालक अभियंता को गिरफ्तार कर लिया।

फ्लैट से नकद, आभूषण और संपत्ति के कागजात मिले गिरफ्तारी के बाद निगरानी टीम ने आरोपी के फ्लैट की तलाशी ली। इस दौरान 6 लाख 11 हजार 900 रुपये नकद, सोने-चांदी के आभूषण, शेयर और एलआईसी में निवेश से संबंधित कागजात बरामद किए गए। इसके अलावा सात बैंक खातों, जमीन और फ्लैट से जुड़े दस्तावेज तथा लॉकर की चाबी एवं उसके कागजात भी मिले हैं।