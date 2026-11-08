दिवाली पर 5 लाख नजराना ले रहा था इंजीनियर, निगरानी टीम ने दबोचा; घर से मिले 6 लाख 11 हजार
निगरानी की टीम ने घूसखोर इंजीनियर को पटना के रामनगरी, आशियाना स्थित शिव पार्वती गृह अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर सी-303 से गिरफ्तार किया। पांच लाख घूस के अलावे घर से छह लाख ग्यारह हजार रुपए जब्त किए गए।
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने रविवार को दीपावली के दिन पांच लाख रुपये रिश्वत लेते पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता रितेश चन्द्र सिन्हा को गिरफ्तार किया है। वह मधुबनी पथ प्रमंडल में कार्यपालक अभियंता के पद पर तैनात हैं। निगरानी की टीम ने उन्हें पटना के रामनगरी, आशियाना स्थित शिव पार्वती गृह अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर सी-303 से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उनके फ्लैट की तलाशी ली गई, जिसमें 6.11 लाख रुपये नकद समेत कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं।
निगरानी ब्यूरो के मुताबिक, रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन निवासी अरुण कुमार सिंह ने कार्यपालक अभियंता के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि मधुबनी पथ प्रमंडल के तहत राजनगर-बाबूबरही-खुटौना में करीब 1.2 किलोमीटर सड़क निर्माण का काम हुआ है। इस परियोजना की कुल राशि 5.78 करोड़ रुपये है। वहीं, स्टेडियम चौक, महाराजगंज चौक और सूड़ी हाई स्कूल से संबंधित करीब 2.4 किलोमीटर सड़क निर्माण का काम भी चल रहा है, जिसकी लागत 13.48 करोड़ रुपये है।
19.50 लाख की थी मांग
शिकायत के अनुसार, पहली सड़क का करीब 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। इसके लिए 50 लाख रुपये का भुगतान भी किया जा चुका है। दूसरी सड़क का करीब 25 प्रतिशत काम पूरा हुआ है और इसके एवज में 1.41 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। दोनों योजनाओं में करीब 6.50 करोड़ रुपये का भुगतान शेष था। आरोप है कि कार्यपालक अभियंता ने बकाया राशि के तीन प्रतिशत के हिसाब से 19.50 लाख रुपये रिश्वत की मांग की थी। तत्काल पांच लाख रुपये देने को कहा गया था।
जाल बिछाकर दबोचा
शिकायत मिलने के बाद निगरानी ब्यूरो ने उसका सत्यापन कराया। सत्यापन में रिश्वत मांगे जाने का प्रमाण मिलने पर निगरानी थाना कांड संख्या 133/26 दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस उपाधीक्षक श्याम बाबू प्रसाद के नेतृत्व में धावा दल का गठन किया गया। टीम ने रविवार को जाल बिछाकर पांच लाख रुपये रिश्वत लेते कार्यपालक अभियंता को गिरफ्तार कर लिया।
फ्लैट से नकद, आभूषण और संपत्ति के कागजात मिले
गिरफ्तारी के बाद निगरानी टीम ने आरोपी के फ्लैट की तलाशी ली। इस दौरान 6 लाख 11 हजार 900 रुपये नकद, सोने-चांदी के आभूषण, शेयर और एलआईसी में निवेश से संबंधित कागजात बरामद किए गए। इसके अलावा सात बैंक खातों, जमीन और फ्लैट से जुड़े दस्तावेज तथा लॉकर की चाबी एवं उसके कागजात भी मिले हैं।
निगरानी ब्यूरो के अनुसार, आरोपी और उनके परिजनों के नाम पर अर्जित संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। बरामद आभूषणों का मूल्यांकन कराया जा रहा है। मामले में आगे की तलाशी और अनुसंधान जारी है। गिरफ्तार कार्यपालक अभियंता को पूछताछ के बाद निगरानी के विशेष न्यायालय में पेश किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें