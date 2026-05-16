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बिहार में अब एंबुलेंस जाम में फंसी तो नपेंगे ट्रैफिक पुलिसकर्मी, अस्पतालों के बाहर लागू होगा जीरो टॉलरेंस

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bihar Latest News: बिहार में एंबुलेंस के जाम में फंसने पर अब रूट पर तैनात पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई होगी। मरीजों की मौत रोकने के लिए अस्पतालों के बाहर 100 मीटर 'जीरो टॉलरेंस जोन' बनेगा।

बिहार में अब एंबुलेंस जाम में फंसी तो नपेंगे ट्रैफिक पुलिसकर्मी, अस्पतालों के बाहर लागू होगा जीरो टॉलरेंस

Bihar Latest News: बिहार में अब ट्रैफिक जाम के कारण किसी भी मरीज की जान के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अक्सर ट्रैफिक जाम में एंबुलेंस के फंसने से मरीजों की तड़प-तड़प कर होने वाली मौतों को राज्य प्रशासन ने बेहद गंभीरता से लिया है। सूबे के सभी सड़क मार्गों पर पुलिसकर्मियों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी सूरत में एंबुलेंस जाम में नहीं फंसनी चाहिए। अगर किसी रूट या चौराहे पर एंबुलेंस फंसी पाई गई, तो वहां ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी सीधे तौर पर जिम्मेदार माने जाएंगे और उनके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

जाम ले रहा मरीजों की जान

हाल ही में सूबे के अधिकांश जिलों में संचालित 'रोगी कल्याण समिति' की बैठकों में एंबुलेंस के जाम में फंसने का मुद्दा प्रमुखता से छाया रहा। आंकड़ों के मुताबिक, जाम के कारण मरीजों को अस्पताल पहुंचने में औसतन 20 से 25 मिनट की देरी हो रही है। इस देरी के परिणाम कितने भयानक हैं, इसका अंदाजा भागलपुर के मायागंज (JLNMCH) अस्पताल की रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। यहां पिछले 6 महीनों में 15 से 20 ऐसे दर्दनाक मामले सामने आए हैं, जहां अस्पताल पहुंचने से ठीक पहले या जाम में फंसे होने के दौरान ही मरीजों की सांसें थम गईं। मायागंज में भागलपुर के अलावा बांका, पूर्णिया, कटिहार और मुंगेर से भी गंभीर मरीज आते हैं।

अस्पतालों के गेट बनेंगे 'जीरो टॉलरेंस जोन'

अक्सर देखा जाता है कि राज्य के बड़े अस्पतालों के मुख्य गेट पर ऑटो और ई-रिक्शा का भारी जमावड़ा लगा रहता है। इस समस्या से निपटने के लिए अब अस्पतालों के मुख्य द्वार के 100 मीटर के दायरे को पूरी तरह से 'जीरो टॉलरेंस जोन' घोषित किया जाएगा। इसके अलावा, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लगे हाई-टेक कैमरों से कंट्रोल रूम के जरिए एंबुलेंस की आवाजाही पर 24 घंटे पैनी नजर रखी जाएगी। भागलपुर के SSP प्रमोद कुमार यादव ने स्पष्ट किया है कि किसी भी मरीज की जान बचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सूबे के सभी जिलों में एंबुलेंस को बिना किसी रुकावट के पास दिया जाएगा, ताकि सही समय पर मरीज को उपचार मिल सके। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को लापरवाही भारी पड़ सकती है।

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Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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