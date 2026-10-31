बिहार वालों को बिजली विभाग की झटका, कनेक्शन लेना अब महंगा हुआ; नया रेट समझ लीजिए

घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए प्रति किलोवाट तीन सौ रुपये की दर से तीन किलोवाट के लिए 900 रुपये शुल्क लिये जायेंगे। बिजली कंपनी की याचिका पर बीते दिनों बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने नई दर की मंजूरी जुलाई में ही दी थी।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार में बिजली बिजली विभाग उपभोक्तायों को झटका देने की तैयारी में है। बिजली कनेक्शन की नई दर एक नवंबर से लागू होगी। घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए प्रति किलोवाट तीन सौ रुपये की दर से तीन किलोवाट के लिए 900 रुपये शुल्क लिये जायेंगे। बिजली कंपनी की याचिका पर बीते दिनों बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने नई दर की मंजूरी जुलाई में ही दी थी। 29 जुलाई को बिजली कंपनियों ने जिलों को नई दर की सूचना दे दी थी।

बिजली कंपनियों ने 150 किलोवाट तक के नये बिजली कनेक्शन के लिए सेवा संयोजन (सर्विस कनेक्शन) शुल्क निर्धारित किया है। नई व्यवस्था के तहत घरेलू सहित औद्योगिक बिजली कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को आवेदन के समय ही शुल्क की स्पष्ट जानकारी मिल जायेगी। विद्युतीकृत क्षेत्रों में एलटी सिंगल फेज, एलटी थ्री फेज तथा एचटी श्रेणी के 150 किलोवाट तक के नए बिजली कनेक्शन निर्धारित शुल्क के आधार पर जारी किए जाएंगे।

अंचलों, प्रमंडलों को निर्देश दोनों बिजली वितरण कंपनियों द्वारा राशि के भुगतान बाद तकनीकी आवश्यकता के अनुसार विद्युत मीटर (प्वाइंट ऑफ सप्लाई) तक विद्युत संरचना (सर्विस तार सहित) उपलब्ध कराते हुए उपभोक्ताओं को नया विद्युत संबंध स्थापित किया जाएगा। इस संबंध में दोनों वितरण कंपनियों ने अपने सभी विद्युत आपूर्ति अंचलों, प्रमंडलों एवं उपप्रमंडलों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिया है।

कनेक्शन शुल्क ● एलटी (लो टेंशन) सिंगल फेज (7 किलोवाट तक सभी श्रेणीयां) : 3 किलोवाट तक 900 रुपये तीन किलोवाट से अधिक भार पर 2700 के साथ हर अतिरिक्त किलोवाट पर एक हजार लगेंगे।

● एलटी (लो टेंशन) 3 फेज (5 से 19 किलोवाट): 5 किलोवाट तक 4,500 रुपये और 5 किलोवाट से अधिक भार पर 4,500 रुपये के साथ प्रत्येक अतिरिक्त किलोवाट पर 1500 रुपये देने होंगे।

● एलटी (लो टेंशन) 3 फेज (20 से 44 किलोवाट): 20 किलोवाट तक 21,000 रुपये और 20 किलोवाट से अधिक भार पर 21,000 रुपये के साथ प्रत्येक अतिरिक्त किलोवाट पर दो हजार रुपये लगेंगे।