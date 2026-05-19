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काम की बात: बिहार में बिजली कंपनियों की ऑनलाइन सेवाएं 5 दिन बंद, 24 मई तक नहीं होंगे ये काम

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, पटना
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नॉर्थ और साउथ बिहार बिजली कंपनी की सभी ऑनलाइन सेवाएं 5 दिन के लिए बंद कर दी गई हैं। स्मार्ट मीटर का रिचार्ज, बिजली बिल भुगतान जैसे 24 मई तक नहीं हो पाएंगे। 

बिहार में बिजली कंपनियों की ऑनलाइन सेवाएं 5 दिन बंद, 24 मई तक नहीं होंगे ये काम

बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर है। राज्य की दोनों बिजली कंपनियों की ऑनलाइन सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट्स पर 24 मई तक बिलिंग, नए कनेक्शन समेत उपभोक्ताओं से संबंधित सभी ऑनलाइन काम नहीं हो पाएंगे। बुधवार शाम 7 बजे से यह रोक लगाई गई है। बताया जा रहा है कि नए बिलिंग सॉफ्टवेयर में माइग्रेशन कार्य के चलते यह फैसला लिया गया है।

बिजली कंपनियों की ओर से इस संबंध में उपभोक्ताओं को पूर्व में जानकारी दे दी गई। नॉर्थ और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने बताया कि तकनीकी अपग्रेडेशन के चलते ऑनलाइन सेवाएं अस्थायी रूप से स्थगित की गई हैं। बिजली उपभोक्ताओं से कंपनी ने धैर्य बनाए रखने की अपील की।

बिजली कंपनियों ने बताया कि ऑनलाइन बिलिंग से संबंधित कार्य 24 मई तक नहीं हो पाएंगे। साथ ही बिल में सुधार और नेट मीटर की सुविधा भी उपभोक्ताओं को नहीं मिल पाएगी। नए बिजली कनेक्शन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी 24 मई के बाद ही किए जा सकेंगे। कंपनियों का कहना है कि विद्युत आपूर्ति से जुड़ी सभी ऑनलाइन सेवाएं 25 मई से फिर से शुरू कर दी जाएगी।

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बता दें कि बिहार में बिजली आपूर्ति का काम दो कंपनियां करती हैं। स्मार्ट मीटर वाले बिजली उपभोक्ताओं को इस दौरान किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार स्मार्ट मीटर के उपभोक्ताओं का रिचार्ज नहीं करा पाते हैं तो उनकी बिजली आपूर्ति बंद नहीं की जाएगी। हालांकि, बिजली कंपनी ने पूर्व में ही सूचना देकर उपभोक्ताओं से रिचार्ज और बिल भुगतान जैसे काम तय समय से पहले ही कराने की अपील की थी।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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