महागठबंधन में तीन बंदर; पप्पू, टप्पू और अप्पू; दरभंगा में बोले योगी आदित्यनाथ, निशाने पर कौन?
संक्षेप: Bihar Elections: बिहार चुनाव में एनडीए की जनसभा को संबोधित करने दरभंगा पहुंचे यूपी सीएम योगी ने कहाा कि महागठबंधन में तीन बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू हैं जो सच बोलने, सुनने और देखने से परहेज करते हैं।
Mon, 3 Nov 2025 12:48 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Elections: दरभंगा के केवटी में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला किया। उन्होंने का कि इंडिया अलायंस के तीन बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू हैं जो सच बोलने, सुनने और देखने से परहेज करते हैं। बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार के अंतिम दिन सीएम योगी ने दरभंगा के केवटी और मुजफ्फरपुर के कंपनीबाग में जनसभा को संबोधित किया। भाषण में उन्होंने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के कार्यों की चर्चा की।
