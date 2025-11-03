Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar Elections Yogi Adityanath said in Darbhanga 3 monkeys in mahagathbandhan Pappu Tappu and Appu who on target
महागठबंधन में तीन बंदर; पप्पू, टप्पू और अप्पू; दरभंगा में बोले योगी आदित्यनाथ, निशाने पर कौन?

महागठबंधन में तीन बंदर; पप्पू, टप्पू और अप्पू; दरभंगा में बोले योगी आदित्यनाथ, निशाने पर कौन?

संक्षेप: Bihar Elections: बिहार चुनाव में एनडीए की जनसभा को संबोधित करने दरभंगा पहुंचे यूपी सीएम योगी ने कहाा कि महागठबंधन में  तीन बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू हैं जो सच बोलने, सुनने और देखने से परहेज करते हैं।

Mon, 3 Nov 2025 12:48 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bihar Elections: दरभंगा के केवटी में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला किया। उन्होंने का कि इंडिया अलायंस के तीन बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू हैं जो सच बोलने, सुनने और देखने से परहेज करते हैं। बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार के अंतिम दिन सीएम योगी ने दरभंगा के केवटी और मुजफ्फरपुर के कंपनीबाग में जनसभा को संबोधित किया। भाषण में उन्होंने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के कार्यों की चर्चा की।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
CM Yogi Yogi Adityanath Bihar Elections
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।