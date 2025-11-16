ढंग का नहीं था बिहार चुनाव, दोबारा करवाया जाए; रॉबर्ट वाड्रा ने की मांग

संक्षेप: वाड्रा ने एनडीए का नाम लिए बगैर दावा किया कि बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम से कोई भी व्यक्ति सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी कल लोगों से मिलेंगे।

बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की प्रचंड चुनावी जीत पर उंगली उठाते हुए कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने रविवार को कहा कि बिहार का हालिया विधानसभा चुनाव ‘ढंग का नहीं था’ और वहां दोबारा चुनाव कराया जाना चाहिए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उन्होंने इस चुनाव में निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए यह बात कही। वाड्रा, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति और पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम के बारे में पूछे जाने पर वाड्रा ने इंदौर में संवाददाताओं से कहा,‘‘(चुनाव परिणाम से) बिहार की जनता असल में खुश नहीं है। जो हुआ है, वह निर्वाचन आयोग की वजह से हुआ है। निर्वाचन आयोग ने मदद की है।’’

कारोबारी ने राजग का नाम लिए बगैर दावा किया कि बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम से कोई भी व्यक्ति सहमत नहीं है। उन्होंने कहा,"(लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता) राहुल गांधी कल लोगों से मिलेंगे। जितने भी युवा हैं, वे उनके साथ जुड़ेंगे और लोकतंत्र की रक्षा के लिए आंदोलन करेंगे।’’

वाड्रा ने कहा कि बिहार का हालिया विधानसभा चुनाव ‘ढंग का नहीं था’ और वहां दोबारा विधानसभा चुनाव कराया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि अगर बिहार में दोबारा विधानसभा चुनाव होगा, तो चुनाव परिणाम पलट जाएगा। वाड्रा ने कहा,‘‘देश को बदलाव चाहिए। सरकार जो भी गलत काम कर रही है, वह युवाओं को पसंद नहीं है। हम लोकतंत्र के लिए जरूर लड़ेंगे।’’