Bihar Eelctions: समस्तीपुर में VVPAT की पर्चियां कूड़े में मिलीं; ARO पर गिरी गाज, निलंबन के बाद FIR

संक्षेप: Bihar Eelctions: समस्तीपुर के शितलपट्टी गांव में एसआर कॉलेज के पास बड़ी संख्या में ऐसी पर्चियां मिलने की सूचना पर जिला प्रशासन की नींद उड़ गई। ये मॉक पोल की वीवीपैट पर्चियां बताई गई हैं। चुनाव आयोग ने इसे लापरवाही बताते हुए कड़ा एक्शन लिया है।

Bihar Eelctions: बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर से है जहां हजारों वीवीपैट पर्चियां कूड़े में फेंकी हुई पाई गईं। यह मामला सरायरंजन विधानसभा के शितलपट्टी गांव के पास का है। चुनाव आयोग ने इस पर बड़ा एक्शन लिया है। डीएम को जांच करवाकर कार्रवाई का आदेश दिया गया है। इस बीच संबंधित एआरओ को सस्पेंड कर दिया गया है। उनपर एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है। दो अन्य कर्मियों पर भी लापरवाही के आरोप में कार्रवाई की जा रही है।

पहले चरण के तहत 6 नवंबर को इस विधानसभा सीट पर मतदान हुआ था, लेकिन 8 नवंबर की सुबह शितलपट्टी गांव में वीवीपैट से निकली हजारों पर्चियां कूड़े में फेंकी मिलीं। वीवीपैट की पर्ची फेंकी मिलने के बाद हजारों की संख्या में लोग जुट गये और जमकर बवाल करने लगे।

इधर सूचना मिलते ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम रोशन कुशवाहा, एसपी अरविंद प्रताप सिंह, एसडीओ दिलीप कुमार, एएसपी संजय कुमार पांडेय समेत अन्य पदाधिकारी व भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने सभी पर्चियों को कलेक्ट कर लिया और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। डीएम तत्काल दो कर्मियों को निलंबित कर एफआईआर भी दर्ज कराया है। वहीं जांच कर अन्य दोषियों पर भी कारवाई का आदेश दिया है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह चुनाव विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही है। विपक्ष इस स्थिति का उपयोग हमलावर होने के लिए कर सकता है। अब यह जांच का विषय है कि यह पर्चियां मतदान से संबंधित हैं या टेस्ट/प्रशिक्षण के दौरान निकली थीं, जिन्हें कर्मचारियों ने फेंक दिया। इधर मामले की सूचना पर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी भी घटनास्थल पर पहुंचे और प्रशासन से गंभीर जांच की मांग की।

समस्तीपुर डीएम रौशन कुशवाहा ने बताया कि डिस्पैच सेंटर के पास लावारिस वीवीपैट पर्चियों की सूचना पर खुद पदाधिकारियों के साथ घटना स्थल पर पहुंचा। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रत्याशियों की मौजूदगी में उन पर्चियों को जब्त किया गया। सबकी जांच की जा रही है। दो कर्मी चिन्हित किए गए हैं। उनके खिलाफ निलंबन और प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी चलेगा। उन्होंने अफवाह नहीं फैलाने की अपील की।