Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar Elections VVPAT slips found in garbage in Samastipur ARO suspended FIR
Bihar Eelctions: समस्तीपुर में VVPAT की पर्चियां कूड़े में मिलीं; ARO पर गिरी गाज, निलंबन के बाद FIR

Bihar Eelctions: समस्तीपुर में VVPAT की पर्चियां कूड़े में मिलीं; ARO पर गिरी गाज, निलंबन के बाद FIR

संक्षेप: Bihar Eelctions: समस्तीपुर के शितलपट्टी गांव में एसआर कॉलेज के पास बड़ी संख्या में ऐसी पर्चियां मिलने की सूचना पर जिला प्रशासन की नींद उड़ गई। ये मॉक पोल की वीवीपैट पर्चियां बताई गई हैं। चुनाव आयोग ने इसे लापरवाही बताते हुए कड़ा एक्शन लिया है।

Sat, 8 Nov 2025 04:24 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bihar Eelctions: बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर से है जहां हजारों वीवीपैट पर्चियां कूड़े में फेंकी हुई पाई गईं। यह मामला सरायरंजन विधानसभा के शितलपट्टी गांव के पास का है। चुनाव आयोग ने इस पर बड़ा एक्शन लिया है। डीएम को जांच करवाकर कार्रवाई का आदेश दिया गया है। इस बीच संबंधित एआरओ को सस्पेंड कर दिया गया है। उनपर एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है। दो अन्य कर्मियों पर भी लापरवाही के आरोप में कार्रवाई की जा रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पहले चरण के तहत 6 नवंबर को इस विधानसभा सीट पर मतदान हुआ था, लेकिन 8 नवंबर की सुबह शितलपट्टी गांव में वीवीपैट से निकली हजारों पर्चियां कूड़े में फेंकी मिलीं। वीवीपैट की पर्ची फेंकी मिलने के बाद हजारों की संख्या में लोग जुट गये और जमकर बवाल करने लगे।

इधर सूचना मिलते ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम रोशन कुशवाहा, एसपी अरविंद प्रताप सिंह, एसडीओ दिलीप कुमार, एएसपी संजय कुमार पांडेय समेत अन्य पदाधिकारी व भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने सभी पर्चियों को कलेक्ट कर लिया और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। डीएम तत्काल दो कर्मियों को निलंबित कर एफआईआर भी दर्ज कराया है। वहीं जांच कर अन्य दोषियों पर भी कारवाई का आदेश दिया है।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह चुनाव विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही है। विपक्ष इस स्थिति का उपयोग हमलावर होने के लिए कर सकता है। अब यह जांच का विषय है कि यह पर्चियां मतदान से संबंधित हैं या टेस्ट/प्रशिक्षण के दौरान निकली थीं, जिन्हें कर्मचारियों ने फेंक दिया। इधर मामले की सूचना पर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी भी घटनास्थल पर पहुंचे और प्रशासन से गंभीर जांच की मांग की।

समस्तीपुर डीएम रौशन कुशवाहा ने बताया कि डिस्पैच सेंटर के पास लावारिस वीवीपैट पर्चियों की सूचना पर खुद पदाधिकारियों के साथ घटना स्थल पर पहुंचा। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रत्याशियों की मौजूदगी में उन पर्चियों को जब्त किया गया। सबकी जांच की जा रही है। दो कर्मी चिन्हित किए गए हैं। उनके खिलाफ निलंबन और प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी चलेगा। उन्होंने अफवाह नहीं फैलाने की अपील की।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मामले पर संज्ञान लिया है। उनके निर्देश पर समस्तीपुर के सहायक निर्वाची पदाधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही,समस्तीपुर के डीएम को मौके पर जाकर जाँच करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, प्राथमिकी दर्ज कराने को कहा है। जानकारी के अनुसार मॉक पोल के बाद वीवीपैट की पर्चियों को कूड़े में फेंक दिया गया। जन सूराज प्रत्याशी ने इसकी जानकारी दी।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar Assembly Elections
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।