Bihar Elections: जमुई, गया और रोहतास के इन गांवों में पहली बार पड़ेंगे वोट, जानें वजह

संक्षेप: बिहार चुनाव 2025 के दूसरे चरण के लिए कल 122 सीटों पर मतदान होगा। जिसें जमुई के चोरमारा, गया के पिछुलिया और रोहतास के रेहल गांव में पहली बार वोटिंग होगी। नक्सल का प्रभाव होने की वजह से इन क्षेत्रों में अब तक मतदान केंद्र नहीं बनाया जा सका था।

Mon, 10 Nov 2025 10:38 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
बिहार विधानसभा के दूसरे चरण में जमुई, गया जी और रोहतास के कुछ जंगली और दुर्गम पहाड़ी इलाकों में पहली बार मतदान होगा। नक्सल का प्रभाव होने की वजह से इन क्षेत्रों में अब तक मतदान केंद्र नहीं बनाया जा सका था, जिससे स्थानीय मतदाताओं को मतदान के लिए काफी दूर जाना पड़ता था। पहली बार गांव में ही मतदान केंद्र बनने से वे दशकों बाद भयमुक्त होकर अपने मूल स्थल पर मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

बिहार पुलिस मुख्यालय के मुताबिक, जमुई विधानसभा के बरहट थाना क्षेत्र स्थित चोरमारा ग्राम में कुल 1011 एससी-एसटी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग मूल स्थान पर करेंगे। चोरमारा जमुई, मुंगेर एवं लखीसराय जिले के नक्सलवाद गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है। यहां पर जनवरी-फरवरी 2007 में सीपीआई माओवादी ने नौवें कांग्रेस का आयोजन किया।

इस कांग्रेस में तत्कालीन शीर्ष माओवादी नेता गणपति, प्रशांत बोस, किशन दा समेत शीर्ष नक्सलियों ने भाग लिया था। 1011 मतदाताओं में 488 पुरुष, जबकि 523 महिला मतदाता हैं। बिहार पुलिस के मुताबिक गया जी जिले के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पिछुलिया गांव और रोहतास जिले के रेहल गांव में भी पहली बार मतदान कराने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इससे यहां के मतदाता भयमुक्त होकर अपने मताधिकार का प्रयोग अपने मूल स्थल पर कर सकेंगे।

इमामगंज के छकरबंधा थाना अंतर्गत क्षेत्र में आने वाले तारचुआ और पिछुलिया गांव में आजादी के बाद से लेकर अब तक मतदान की प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकी थी। 2024 लोकसभा आम चुनाव में तारचुआ गांव में पहली बार मतदान की प्रक्रिया की गयी और अब 2025 विधानसभा में पिछुलिया गांव में भी बूथ बनाने की प्रक्रिया की जा रही है।