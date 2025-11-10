Bihar Elections: दूसरे चरण में चैनपुर, जमुई समेत 7 सीटों पर बदला वोटिंग टाइम, देखें पूरी लिस्ट

संक्षेप: बिहार चुनाव के दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर कल यानी 6 नवंबर मतदान होगा। इस दौरान 7 सीटों पर वोटिंग की टाइमिंग बदली रहेगी। चैनपुर, रजौली (सु), गोविंदपुर, सिकंदरा (सु), जमुई, झाझा एवं चकाई एवं 1202 बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक ही मतदान होगा।

बिहार के 20 जिलों के 122 विधानसभा क्षेत्रों में सख्त सुरक्षा इंतजामों के बीच मंगलवार को दूसरे चरण का मतदान होगा। इस चरण में 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं। सोमवार की दोपहर बाद से ही हर जिले में जिला निर्वाचन पदाधिकारी की मौजूदगी में मतदान कर्मियों के बीच ईवीएम वितरित कर बूथों की ओर रवाना किया गया। सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदान का समय तय है। लेकिन, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थित सात विधानसभा क्षेत्रों चैनपुर, रजौली (सु), गोविंदपुर, सिकंदरा (सु), जमुई, झाझा एवं चकाई एवं 1202 बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक ही मतदान होगा।

इन 1202 बूथों में कटोरिया (सु) विधानसभा क्षेत्र के 121, बेलहर के 140, चेनारी (सु) के 62, गोह के 25, नवीनगर के 26, कुटुंबा (सु) के 169, औरंगाबाद के 57, रफीगंज के 125, गुरुआ के 12, शेरघाटी के 48, इमामगंज (सु) के 361, बाराचट्टी (सु) के 36 तथा बोधगया (सु) के 20 बूथों पर भी शाम पांच बजे तक ही मतदान होगा।