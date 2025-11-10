Hindustan Hindi News
Bihar Elections: दूसरे चरण में चैनपुर, जमुई समेत 7 सीटों पर बदला वोटिंग टाइम, देखें पूरी लिस्ट

Bihar Elections: दूसरे चरण में चैनपुर, जमुई समेत 7 सीटों पर बदला वोटिंग टाइम, देखें पूरी लिस्ट

संक्षेप: बिहार चुनाव के दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर कल यानी 6 नवंबर मतदान होगा। इस दौरान 7 सीटों पर वोटिंग की टाइमिंग बदली रहेगी। चैनपुर, रजौली (सु), गोविंदपुर, सिकंदरा (सु), जमुई, झाझा एवं चकाई एवं 1202 बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक ही मतदान होगा।

Mon, 10 Nov 2025 09:19 PMsandeep हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
बिहार के 20 जिलों के 122 विधानसभा क्षेत्रों में सख्त सुरक्षा इंतजामों के बीच मंगलवार को दूसरे चरण का मतदान होगा। इस चरण में 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं। सोमवार की दोपहर बाद से ही हर जिले में जिला निर्वाचन पदाधिकारी की मौजूदगी में मतदान कर्मियों के बीच ईवीएम वितरित कर बूथों की ओर रवाना किया गया। सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदान का समय तय है। लेकिन, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थित सात विधानसभा क्षेत्रों चैनपुर, रजौली (सु), गोविंदपुर, सिकंदरा (सु), जमुई, झाझा एवं चकाई एवं 1202 बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक ही मतदान होगा।

इन 1202 बूथों में कटोरिया (सु) विधानसभा क्षेत्र के 121, बेलहर के 140, चेनारी (सु) के 62, गोह के 25, नवीनगर के 26, कुटुंबा (सु) के 169, औरंगाबाद के 57, रफीगंज के 125, गुरुआ के 12, शेरघाटी के 48, इमामगंज (सु) के 361, बाराचट्टी (सु) के 36 तथा बोधगया (सु) के 20 बूथों पर भी शाम पांच बजे तक ही मतदान होगा।

चुनाव आयोग इस चरण में सभी बूथों पर तीसरी आंख के जरिए मतदान प्रक्रिया पर नजर रखेगा। इसके लिए सभी बूथों से लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। इसे बिहार के सीईओ एवं चुनाव आयोग दोनों लाइव देख सकेंगे। किसी भी बूथ पर कोई भी गड़बड़ी होने पर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से मतदान के दौरान आपात स्थिति से निपटने के लिए दो हेलीकॉप्टरों की तैनाती की गई है। दूसरे चरण में 3 करोड़ 70 लाख 13 हजार 556 मतदाता वोट देंगे।