Bihar Elections Voting in two phases release of list of deleted names RJD demands from the Election Commission बिहार चुनाव: दो चरणों में वोटिंग, काटे गए नामों की लिस्ट हो जारी; आयोग से RJD की मांग
Bihar Elections Voting in two phases release of list of deleted names RJD demands from the Election Commission

बिहार चुनाव: दो चरणों में वोटिंग, काटे गए नामों की लिस्ट हो जारी; आयोग से RJD की मांग

बिहार चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने शनिवार को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। जिसमें राजद ने दो चरणों में चुनाव कराने और फाइनल वोटर लिस्ट से काटे गए 3 लाख 66 हजार नामों की सूची जारी करने की मांग रखी। इसके अलावा कई सुझाव भी दिए। 

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSat, 4 Oct 2025 04:12 PM
बिहार चुनाव: दो चरणों में वोटिंग, काटे गए नामों की लिस्ट हो जारी; आयोग से RJD की मांग

बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई हैं। सीईसी ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयोग की टीम बिहार के दिन के दौरे पर है। शनिवार को राज्य के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक हुई। इस दौरान सभी दलों ने अपनी मांगें और सुक्षाव आयोग के सामने रखे। जेडीयू ने एक चरण में चुनाव कराने की मांग की। तो वहीं बीजेपी और आरजेडी ने दो चरणों में वोटिंग की डिमांड रखी। राजद की तरफ से सांसद अभय कुशवाहा समेत कई पार्टी नेता बैठक में शामिल हुए। जानकारी देते हुए उन्होने बताया कि राजद ने चुनाव आयोग से दो फेज में चुनाव कराने की मांग की है।

इसके अलावा एसआईआर के बाद जो फाइनल वोटर लिस्ट जारी हुई है। उसमें 3 लाख 66 हजार लोगों के काटे गए नामों की अलग सूची जारी की जाए, साथ ही राजनीतिक दलों को भी एक कॉपी दी जाए। इसके अलावा जो संवेदनशील बूथ है, वहां ज्यादा सतर्कता बरतने की बात कही। ताकि लोगों को वोट देने से रोका न जा सके। राजद सांसद ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान अमर्यादित भाषा और टीका-टिप्पणी पर चुनाव आयोग सख्त निर्देश जारी करे।

अभय कुशवाहा ने कहा कि हर बूथ पर वोटिंग के बाद फॉर्म 17-सी जो हर पोलिंग एजेंट को दिया जाता है। जो कंप्यूटराइज्ड होता है, उसकी कॉपी हर प्रत्याशी को दी जाए। दो फेज में चुनाव हो, और छठ के बाद हो। क्योंकि समय बहुत कम है। इसके अलावा भी आरजेडी की तरफ से कई मांगें और सुझाव लिखित तौर पर चुनाव आयोग को सौंपे गए।

वहीं बीजेपी बुर्का पहनकर वोट देने आने वाली महिलाओं का महिला अधिकारी फोटो मिलान करने की मांग पर राजद सांसद ने कहा कि जब एसआईआर के बाद नई वोटर लिस्ट बनी है। वो भी रंगीन फोटो वाली सूची है। तो इसमें पहचान वाली कौन सी बात है। भाजपा की इस मांग को आरजेडी ने राजनीतिक साजिश करार दिया।