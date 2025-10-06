बिहार चुनाव में दूसरे चरण में कितनी सीटों पर होगी वोटिंग, जानिए हर एक डिटेल

बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि पहले चरण के लिए छह नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा। दूसरे चरण में 122 सीट के लिए मतदान होगा।

बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि पहले चरण के लिए छह नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा। दूसरे चरण में 122 सीट के लिए मतदान होगा। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण के लिए अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी होगी, नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर को होगी, 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 23 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। बता दें कि राज्य में 2020 के विधानसभा चुनाव कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में तीन चरणों में हुए थे।

बिहार की वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त के अनुसार, राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 7.42 करोड़ है, जिनमें पुरुष मतदाता 3.92 करोड़ और महिला मतदाता 3.50 करोड़ हैं। कुमार ने बताया कि 14 लाख मतदाता बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदान कर सकेंगे। राजनीतिक दलों ने निर्वाचन आयोग से अक्टूबर के अंत में छठ पर्व के तुरंत बाद चुनाव कराने का आग्रह किया था, ताकि अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, क्योंकि बड़ी संख्या में बाहर काम करने वाले लोग उस दौरान त्योहारों के लिए घर लौटते हैं।