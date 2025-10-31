Bihar Elections: शाह का यह बयान भंजा रहे तेजस्वी, लालू फोन पर एक्टिव; सहनी की ताल समझिए

संक्षेप: Bihar Elections: अमित शाह के एक बयान को हथियार बनाकर तेजस्वी यादव एनडीए के खिलाफ वोट मांग रहे हैं। कहते हैं कि बिहारी किसी धमकी से डरने वाला नहीं है।

Bihar Elections: बिहार चुनाव में महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश चाचा थक चुके हैं और बिहारी अमित शाह की धमकियों से डरने वाला नहीं है। रिमोट से सरकार चल रही है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह सरकार चला रहे हैं। एक बिहारी सब पर भारी, बिहार को बाहरी नहीं, बिहार का लाल ही चलाएगा। उनके पिता लालू प्रसाद यादव फोन पर एक्टिव हो गए हैं तो सहयोगी दल वीआईपी के मुकेश सहनी भी ताल ठोक रहे हैं।

तेजस्वी यादव ने मजफ्फ्फरपुर के शर्फुद्दीनपुर हाईस्कूल के खेल मैदान, मीनापुर हाई स्कूल, मड़वन और गायघाट में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे। गायघाट के कांटा में तेजस्वी ने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मुझे धमकी दे रहे हैं कि ऐसा सबक सिखाएंगे कि चुनाव लड़ने से पहले सोचना पड़ेगा, लेकिन याद रखिए, बिहारी किसी से डरने वाला नहीं है।

उन्होंने शर्फुद्दीनपुर में कहा कि फैक्ट्री गुजरात में, विक्ट्री बिहार में नहीं चलेगी। एक बार मौका दीजिए। 20 महीने में बिहार की सूरत बदल देंगे। कहा, पीएम और शाह बिहार घूम रहे हैं। जनता को 20 वर्षों का हिसाब दें। केंद्र के 11 साल के कार्यकाल में एक भी फैक्ट्री नहीं लगी। मोदी और अमित शाह की जोड़ी बिहार की जनता को ठगना चाहते हैं। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने महागठबंधन के पक्ष में वोट करने की अपील की। जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता, राजद प्रत्याशी अमर पासवान, राजद के प्रखंड अध्यक्ष रमाकांत सहनी, चंदन यादव, महिला मोर्चा नेत्री हरपिंदर कौर सैनी, हरिवंश राय, हरिलाल राय, बिंदेश्वर साह आदि थे।

मीनापुर हाईस्कूल के खेल मैदान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनते ही अंचल और प्रखंड मुख्यालय सहित तमाम सरकारी महकमा में भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया जायेगा। मड़वन में कहा कि हमारी लड़ाई बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। आपने नीतीश कुमार को 20 साल और नरेंद्र मोदी को 11 साल मौका दिया है। कांटी की जनता से एक मौका मांगने आया हूं।

महागठबंधन की ही सरकार बनेगी : लालू मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा के केरमा खेल मैदान में खराब मौसम और देर शाम होने के कारण नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शामिल नहीं हुए। हालांकि, उन्होंने फोन से ही सभा को संबोधित किया। उनके साथ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी सभा को फोन पर संबोधित किया। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। लालू प्रसाद ने एकजुट होकर महागठबंधन के प्रत्याशियों को वोट करने की अपील की। कहा कि कुढ़नी से हमने कुशवाहा जी को टिकट दिया है। उनको जीत दिलाकर पटना भेजिए। लालू प्रसाद यादव की आवाज सुनकर सभा में मौजूद भीड़ नारेबाजी करने लगी। इससे पूर्व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी दो मिनट तक सभा को संबोधित किया। इससे पूर्व तेजस्वी यादव ने गायघाट, बोचहां, मीनापुर और कांटी में की चुनावी सभाओं को संबोधित किया।

बिहार बदलेगा और नया बिहार बनेगा: मुकेश सहनी सभा में पहुंचे वीआईपी के नेता मुकेश सहनी ने कहा कि नीतीश जी अब बीमार हो चुके हैं। उनसे कहेंगे कि तेजस्वी और मुझे आशीर्वाद दें। हमारी सरकार बनेगी और विकास के रथ को हम आगे बढ़ाएंगे। बिहार बदलेगा और नया बिहार बनेगा। मुकेश सहनी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार बिहार में कोई अतिपिछड़ा का बेटा उपमुख्यमंत्री बनेगा।