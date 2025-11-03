Hindustan Hindi News
Bihar Elections: तेजस्वी, पशुपति पारस को हाईकोर्ट से झटका; स्वाती और राकेश की नॉमिनेशन याचिका खारिज

संक्षेप: Bihar Elections: मोहनिया से राजद प्रत्याशी श्वेता सुमन और घोसी से राष्टीय लोक जन शक्ति के प्रत्याशी राकेश कुमार सिंह का नामांकन रद्द कर दिया गया था। इससे संबंधित याचिका पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।

Mon, 3 Nov 2025 04:21 PMSudhir Kumar हिन्दुस्तान, पटना, विधि संवाददाता
Bihar Elections: छह नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान है। पटना हाई कोर्ट ने से तेजस्वी यादव और पशुपति पारस को झटका लगा है। मोहनिया से राजद प्रत्याशी श्वेता सुमन और घोसी से राष्टीय लोक जन शक्ति के प्रत्याशी राकेश कुमार सिंह का नामांकन रद्द किये जाने को लेकर हाई कोर्ट में दायर अर्जी को खारिज कर दिया गया है। न्यायमूर्ति ए अभिषेक रेड्डी की एकलपीठ ने फैसला सुनाया। हालांकि कोर्ट ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद चुनाव अर्जी दायर कर चुनाव को चुनौती दे सकते हैं।

तकनीकी कारनो से इन दोनों का नामंकन रद्द कर दिया गया था। शनिवार को कोर्ट ने दोनों याचिकाओ पर एक साथ सुनवाई कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दोनों आवेदकों की ओर से अधिवक्ता एसबीके मंगलम और अवनीश कुमार ने दलील पेश करते हुए कोर्ट को बताया था कि निर्वाची पदाधिकारी ने कानून को नजरअंदाज कर गलत तरीके से नामांकन पत्र को रद्द किया है। उनका कहना था कि राजद प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन जाति प्रमाण पत्र को लेकर मंजूर नहीं किया गया है। जबकि राकेश कुमार सिंह का नामांकन पत्र आपराधिक इतिहास के बारे में दिये गये कॉलम में टिक नहीं लगाये जाने पर रद्द किया गया है।

दलील दी गई कि आवेदक को जारी जाति प्रमाणपत्र पर संदेह व्यक्त करते हुए रिपोर्ट की मांग की गई। रिपोर्ट में जाति प्रमाणपत्र को जारी किये जाने पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। लेकिन उसे फर्जी या गलत नहीं कहा गया है। इसके बावजूद नामांकन पत्र को रद्द नहीं किया गया बल्कि उसे मंजूर नहीं किया। वही घोसी विधानसभा के प्रत्याशी का नामांकन पत्र में आपराधिक इतिहास के बारे में दिये गये कॉलम में सिर्फ टिक नहीं लगाये जाने पर रद्द किया गया है। यही नहीं नामांकन पत्र रद्द करने का आदेश आज तक नहीं दिया गया।

याचिका का विरोध करते हुए महाधिवक्ता पीके शाही ने दायर अर्जी पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि चुनाव को लेकर हाई कोर्ट में दायर अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है। उनका कहना था कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोई भी कोर्ट चुनाव को लेकर दायर अर्जी पर सुनवाई नहीं कर सकता जबतक की कोई बड़ी चूक नहीं हुई हो। चुनाव आयोग की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ प्रसाद ने कहना था कि मोहनिया और घोसी दोनों विधानसभा में मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। मतपत्र छप चुका हैं। बुजुर्ग मतदाता मतदान कर चुके हैं। ऐसे में कोर्ट चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

उनका कहना था कि यदि किसी को चुनाव को लेकर कोई शिकायत हैं तो चुनाव के बाद चुनाव अर्जी दायर कर चुनौती दे सकते हैं। इसका जबाब देते हुए आवेदक की ओर से कोर्ट को बताया गया कि आवेदक तय तिथी पर चुनाव कराने के लिए तैयार है। सिर्फ उनका नामांकन पत्र को मंजूर कर लिया जाये। कोर्ट ने सभी की ओर से पेश दलीलों को सुनकर के बाद अर्जी को खारिज करने का आदेश दिया। साथ ही चुनाव बाद चुनाव अर्जी दायर करने की पूरी छूट दी।

