Bihar Elections: तेजस्वी को जन्मदिन पर खास कुर्सी का तोहफा, पटना में लगे बड़े-बड़े पोस्टर

Bihar Elections: बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कल 9 नवम्बर को जन्मदिन है। चुनावी साल में राष्ट्रीय जनता दल इसे खास बनाने की तैयारी पहले से ही कर रही है। तेजस्वी के जन्मदिन को लेकर पटना में बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में तेजस्वी यादव को बेहद खास गिफ्ट ऑफर किया गया है। बिहार महागठबंधन तेजस्वी यादव को अपना सीएम फेस घोषित कर चुका है।

पटना में राजद कार्यालय के बाहर समेत कई स्थानों पर ऐसे पोस्टर लगाए हैं। राजद कार्यकर्ताओं ने पोस्टर पर लिखवाया है- सीएम ऑफ बिहार, जन्मदिन का उपहार। एक कुर्सी की तस्वीर बनाई गई है जिसे मुख्यमंत्री की कुर्सी बताई गयी है। हर घर नौकरी देने को संकल्पित तेजस्वी यादव को बिहार की जनता की ओर से जन्मदिन की बधाई। यह भी कहा गया है कि तेजस्वी यादव ही दलित, शोषित, पीड़ित जनता को न्याय दिलाएंगे। जनता उन्हें सीएम बनाएगी। उन्हें भारत का सबसे युवा सीएम बताया जा रहा है।

तेजस्वी यादव कल 36 साल के हो जाएंगे। उनका जन्म 9 नवम्बर 1989 को गोपागंज जिले में हुआ था। तेजस्वी यादव को महज 26 साल की उम्र में बिहार का उप मुख्यमंत्री बनने का श्रेय मिल चुका है। तब वह डेढ़ साल तक नीतीश कुमार कि 2015 वाली सरकार में बिहार के उपमुख्यमंत्री रहे। दूसरी बार 2022 में नीतीश कुमार के साथ वे फिर से बिहारके डिप्टी सीएम बनने में कामयाब रहे।

तेजस्वी यादव फिलहाल बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं। राजद ने उन्हें पहले से ही सीएम उम्मीदवार घोषित कर रखा है। उन्हें महागठबंधन की ओर से इस चुनाव के लिए सीएम फेस घोषित किया जा चुका है। 2020 का चुनाव भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही लड़ा गया था। लालू यादव ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया है। फिलहाल पार्टी का नेतृत्व तेजस्वी यादव के हाथों में ही है। नेता के जन्मदिन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है।