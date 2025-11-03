Hindustan Hindi News
Bihar Elections: राघोपुर में तेजस्वी के खिलाफ हेलिकॉप्टर से प्रचार करेंगे तेज प्रताप; लालू-राबड़ी के बेटे भिड़े

Bihar Elections: राघोपुर में तेजस्वी के खिलाफ हेलिकॉप्टर से प्रचार करेंगे तेज प्रताप; लालू-राबड़ी के बेटे भिड़े

संक्षेप: Bihar Elections: लालू-राबड़ी के दोनों बेटे तेजप्रताप और तेजस्वी आपस में भिड़ गए। रविवार को तेजस्वी ने महुआ में एक चुनावी सभा की तो जवाब में तेजप्रताप राघोपुर में दो सभाओं में हेलीकॉप्टर उतारेंगे। 

Mon, 3 Nov 2025 01:32 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Elections: बिहार विधानसभा चुनाव में लालू परिवार में दंगल छिड़ गया है। तेजस्वी यादव और तेजप्रताप ने एक दूसरे खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। भाई बनाम भाई ने महुआ और राघोपुर में चुनावी माहौल को दिलचस्प बना दिया है। रविवार को महुआ में तेजस्वी यादव की एक चुनावी सभा के बाद उनके बड़े भाई तेजप्रताप यादव ने राघोपुर में दो स्थानों पर हेलीकॉप्टर उतारने का ऐलान कर दिया है।

