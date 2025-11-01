Hindustan Hindi News
Bihar Chunav: तेज प्रताप को आशीर्वाद, तेजस्वी ने लिए चुनाव प्रचार; राघोपुर में घूमीं रोहिणी आचार्य

संक्षेप: Bihar Chunav 2025: आरजेडी चीफ लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राघोपुर में तेजस्वी यादव के लिए वोट मांगे। इस दौरान जब तेज प्रताप को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होने कहा कि वो मेरा भाई है, आशीर्वाद हमेशा रहेगा। वे जनता की सेवा करेंगे, और जीतेंगे। 

Sat, 1 Nov 2025 10:20 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव का सियासी पारा दिन बा दिन बढ़ता जा रहा है। प्रचार अभियान ने तेजी पकड़ ली है। इस बीच सिंगापुर से बिहार आईं आरजेडी लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भी चुनाव प्रचार में जुट गईं हैं। शनिवार को उन्होने महागठबंधन के सीएम फेस और छोटे भाई तेजस्वी यादव के लिए राघोपुर में चुनाव प्रचार किया, और वोट मांगे।

तेज प्रताप को मेरा आशीर्वाद है- रोहिणी

वहीं महुआ की सीट से तेज प्रताप यादव की जीत की कामना की। छोटे भाई तेज प्रताप पर किए गए सवाल जवाब में रोहिणी आचार्य ने कहा कि वह भी मेरा भाई है, बड़ी बहन होने के नाते मेरा उसको आशीर्वाद है। हर बहन अपने भाई को खुश देखना चाहती है।

तेजस्वी को एक मौका जरूर दें- रोहिणी

आपको बता दें जब तेज प्रताप को लालू यादव ने आरजेडी से 6 साल के लिए निष्कासित किया था, तब रोहिणी आचार्य ने भी कई गंभीर आरोप लगाए थे। पार्टी के फैसले को सर्वोपरि बताया था। शनिवार को रोहिणी ने तेजस्वी के लिए वोट मांगे, उन्होने कहा कि उनके भाई को एक मौका जरूर दीजिए। उनकी उम्र भले कच्ची हो, जुबान पक्की है। जो वे कहते हैं, वो करते हैं।

तेजस्वी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे- रोहिणी आचार्य

वहीं मोकामा में दुलारचंद हत्याकांड पर नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी वाले जंगलराज शब्द इस्तेमाल करते हैं। 90 से पहले का समय देखिए तब कौन मुख्यमंत्री थे? कौन-सी जाति के लोग शासन में थे? अब अगर खुलेआम मर्डर, व्यापारी और युवाओं की हत्या हो रही है तो यह कौन सा राज है? यह तो 'महाजंगलराज' है। वहीं नीतीश कुमार के फिर सीएम दावेदारी के सवाल पर रोहिणी ने कहा कि बिहार की जनता ने अब तय कर लिया है कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। नीतीश और एनडीए अब मजबूरी में लड़ रहे हैं।

