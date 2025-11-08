Bihar Elections: जयचंदो ने बेदखल करवा दिया, पर जनता मालिक; इमोशल हुए तेज प्रताप, बहुरूपिया किसे कहा?

संक्षेप: Bihar Elections: तेज प्रताप यादव ने कहा कि जयचंदों की साजिश से उन्हें राजद से बाहर कर दिया गया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि असली मालिक जनता है।

Bihar Elections: लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल(आरजेडी) से निकाले जाने के बाद अलग पार्टी जनशक्ति जनता दल(जजेडी) गठित कर चुनाव लड़ रहे तेज प्रताप यादव ने पूरी ताकत झोंक दी है। उन्होंने कहा कि जयचंदों की साजिश से उन्हें राजद से बाहर कर दिया गया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि असली मालिक जनता है। उन्होंने बहुरूपिया कहकर राजद नेताओं पर निशाना साधा। तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के बीच सियासी टकराव अब खुलकर सामने आ गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तेज प्रताप यादव खुद अपनी पुरानी सीट महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं जहां उनका सामना राजद के निवर्तमान विधायक मुकेश कुमार रोशन से है। उनकी पार्टी जेजेडी से 35 उम्मीदवार मैदान में हैं जिनके प्रचार के लिए तेज प्रताप यादव पसीना बहा रहे हैं। नवादा में रजौली से उनकी पार्टी के प्रत्याशी प्रकाशवीर के लि जनसभा को संबोधित करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि हमने जिन्हें आगे बढ़ाया उन्हीं में से कुछ जयचंद निकल गए। उन्होंने मुझे पार्टी और परिवार से बाहर करने की साजिश रच दी। लेकिन आप लोग असली मालिक हैं। आपके बीच आकर लगा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है।

उन्होंने कहा कि पिताजी(लालू यादव) कहते थे कि जब भी मन विचलित हो तो जनता मालिक के बीच चले जाना। ऐसा करते रहे और आप सब की ताकत मिल गई। आज हम आपके बीच हैं तो कोई चिंता नहीं है। आप लोगों के बीच हमारे प्रकाशवीर हैं। इन्हें आशीर्वाद दीजिए। आप हमारे मालिक और भगवान हैं। हर हताशा, निराशा से आपके बीच आकर शांति मिल जाती है। प्रकाशवीर जी को आप लोग आशीर्वाद देकर आगे बढ़ा दीजिए।