Bihar Chunav: बिहारशरीफ-राजापाकड़ में कांग्रेस, बछवाड़ा में CPI को समर्थन, माले का ऐलान

संक्षेप: बिहार चुनाव मे महागठबंधन की कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट है। ऐसे में एमजीबी की सहयोगी सीपीआई-माले ने बिहारशरीफ और राजापाकड़ में कांग्रेस के उम्मीदवार और बछवाड़ा से सीपीआई के उम्मीदवार को समर्थन देने का फैसला लिया है।

भाकपा माले ने इंडिया गठबंधन के दो घटक दलों के बीच चुनाव में जारी दोस्ताना संघर्ष के बीच महत्वपूर्ण निर्णय लिया। पार्टी ने बछवाड़ा में भाकपा तो बिहारशरीफ और राजापाकड़ में कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया। शुक्रवार को भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल ने विज्ञप्ति जारी कर इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर महागठबंधन के दलों के बीच दोस्ताना संघर्ष रह गया है। इसके मद्देनजर भाकपा माले ने तय किया है कि बछवाड़ा सीट पर वह सीपीआई के उम्मीदवार को समर्थन देगी, जबकि बिहारशरीफ और राजापाकड़ में कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन करेगी। कुछ और ऐसी सीटें हैं, जहां दोस्ताना संघर्ष है, उस पर फैसला बाद में लिया जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

2 सीटों पर कांग्रेस, एक पर सीपीआई को माले का समर्थन उन्होंने कहा कि कुछ सीटों पर दोस्ताना संघर्ष के बावजूद महागठबंधन पूरी तरह एकजुट है और बहुत मजबूती के साथ सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि इस बार बिहार में बदलाव तय है और 14 नवंबर को महागठबंधन की सरकार आ रही है। मालूम हो कि बछवाड़ा, बिहारशरीफ और राजापाकड़ में इंडिया गठबंधन के घटक दल भाकपा एवं कांग्रेस के उम्मीदवार आमने-सामने हैं।

CPI ने बछवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी को बताया बीजेपी एजेंट वहीं भाकपा ने बछवाड़ा में कांग्रेस उम्मीदवार गरीब दास पर भाजपा का एजेंट होने का सीधा आरोप लगा दिया। भाकपा के राज्य सचिव रामनरेश पांडेय ने कहा कि महागठबंधन में 2020 में बछवाड़ा सीट भाकपा को मिली थी, उस वक्त भी गरीब दास ने निर्दलीय चुनाव लड़कर भाजपा की मदद की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी गरीब दास ने भीतर ही भीतर भाजपा उम्मीदवार की मदद की थी। इस बार भी विधानसभा चुनाव में भाकपा को बछवाड़ा सीट मिली। इसके बावजूद गरीब दास को कांग्रेस ने सिंबल दे दिया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब दास की भाजपा उम्मीदवार के साथ बैठक की सूचना भी मिली है। इससे साफ है कि गरीब दास भाजपा एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। भाकपा के राज्य सचिव ने आरोप लगाया कि गरीब दास के परिवार का भाजपा से मिलीभगत का पुराना इतिहास है। फरवरी 2005 के बिहार चुनाव में राजद और कांग्रेस का समझौता हुआ था।