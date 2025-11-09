Hindustan Hindi News
Bihar Elections: जुबान संभालकर बात करें, राहुल गांधी को शाहनवाज ने चेताया, बोले- मोदी की रगों में भारत की मिट्टी

Sun, 9 Nov 2025 04:58 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, सुपौल
Bihar Elections: भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी) के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस सांसद सह लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को चेतावनी दी है। कहा है कि राहुल गांधी जुबान संभालकर बात करें। कांग्रेस नफरती पार्टी है और राहुल गांधी बीजेपी पर आरोप लगाते हैं। बिहार चुनाव पर कहा कि एनडीए की सरकार बनने वाली है क्योंकि जनता ने महागठबंधन को नकार दिया है।

राहुल गांधी की रविवार को किशनगंज में चुनावी सभा थी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खून में नफरत है। सुपौल पहुंचे शाहनवाज से पत्रकारों ने जब सवाल पूछा तो वह भड़क गए। कहा कि नरेंद्र मोदी के खून पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी कौन होते हैं। जरा जुबान संभालकर बात करें। यह किस तरह की नफरती भाषा बोली है। नरेंद्र मोदी की रगों में भारत की मिट्टी का खून है। ये कांग्रेस खुद नफरती है जबकि नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के पथ पर चलते हैं।

उन्होंने का कि महागठबंधन की दुकान बंद हो रही है। एकतरफा माहौल बन गया है। बिहार में एनडीए की सरकार बनने वाली है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी इसमें कोई शक नहीं है। पहले चरण की वोटिंग में जनता ने मत दे दिया है। दूसरे चरण में भी बंपर वोटिंग होगी। जनता पहले से तय कर चुकी है कि राज्य में एनडीए को फिर से लाना है।

किशनगंज में राहुल गांधी ने कहा बीजेपी आरएएस एक तरफ,कांग्रेस पार्टी,तेजस्वी जी एक तरफ। नफरत से ये जनता को डराना चाहती है। नरेंद्र मोदी की सोच में नफरत है,वे देश को बांटना चाहते हैं। देश व बिहार के युवा को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है इस पर कोई बात नहीं करते हैं। बिहार में में यूनिवर्सिटी,कॉलेज बेची जा रही है या बंद हो रही है। बिहार के लोग अलग-अलग प्रदेशों में मिलेंगे। दुबई में भी मिलेंगे। बिहार के लोग वहां मेहनत करते है वो भी दूसरे प्रदेशों में। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश जी ने बिहार में मोदी जी ने देश में रोजगार खत्म करने का काम किया है। हमारी सरकार आएगी तो घर घर रोजगार देंगे।

