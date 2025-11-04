Hindustan Hindi News
Bihar Elections: वोटिंग से पहले बूथों के सेलेक्शन पर रार, सीपीआई-माले ने चुनाव आयोग को घेरा

Bihar Elections: वोटिंग से पहले बूथों के सेलेक्शन पर रार, सीपीआई-माले ने चुनाव आयोग को घेरा

संक्षेप: भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल ने चुनाव आयोग पर संवदेनशील-अतिसंवेदनशील बूथों के चयन में भेदभाव बरतने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि तरारी विधानसभा में 47 बूथों को अतिसंवेदनशील घोषित करने की मांग की थी, लेकिन दलित, गरीब वोटर के 149 बूथों को इसी लिस्ट में डाल दिया

Tue, 4 Nov 2025 05:33 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार चुनाव के लिए वोटिंग से पहले बूथों को लेकर रार छिड़ गई है। महागठबंधन की सहयोगी दल सीपीआई माले ने बूथों के चयन को लेकर चुनाव आयोग को घेरा है। भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल ने चुनाव आयोग पर संवदेनशील-अतिसंवेदनशील बूथों के चयन में भेदभाव बरतने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि तरारी विधानसभा में हमने चुनाव पर्यवेक्षक को 47 बूथों की लिस्ट दी थी और उसे अतिसंवेदनशील घोषित करने की मांग की थी, लेकिन पर्यवेक्षक ने उलटा ही काम किया।

सीपीआई-माले का चुनाव आयोग पर आरोप

कुणाल ने कहा कि मांग के विपरीत दलित-गरीब-कमजोर वर्ग के मतदाताओं के कुल 149 बूथों को इस सूची में डाल दिया गया है, जबकि इन सभी 149 बूथों पर पिछली बार मतदान के दौरान किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अपने स्तर से संज्ञान लेते हुए इस विसंगति को तत्काल ठीक करे। आपको बता दें बिहार में 90,740 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होगी। बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार खत्म हो गया है। अब 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान होगा।

पहले चरण में 45,341 बूथों पर मतदान

निर्वाचन आयोग के मुताबिक पहले चरण में कुल 45,341 मतदान केंद्रों और दूसरे चरण में 45,399 केंद्रों पर वेबकास्टिंग प्रणाली लागू की जाएगी। आयोग ने बताया कि हर बूथ पर कैमरे लगाए जाएंगे जिनसे राज्य के नियंत्रण कक्ष, जिला निर्वाचन कार्यालय और केन्द्रीय निगरानी कक्ष तक एक साथ लाइव फीड पहुंचाई जाएगी। वेबकास्टिंग से चुनाव आयोग को न केवल निगरानी की सुविधा मिलेगी, बल्कि निर्णय लेने की गति भी तेज होगी। लाइव वीडियो फीड के जरिये अधिकारी किसी भी बूथ की स्थिति तत्काल देख सकेंगे।

