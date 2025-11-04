Bihar Elections: वोटिंग से पहले बूथों के सेलेक्शन पर रार, सीपीआई-माले ने चुनाव आयोग को घेरा

संक्षेप: भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल ने चुनाव आयोग पर संवदेनशील-अतिसंवेदनशील बूथों के चयन में भेदभाव बरतने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि तरारी विधानसभा में 47 बूथों को अतिसंवेदनशील घोषित करने की मांग की थी, लेकिन दलित, गरीब वोटर के 149 बूथों को इसी लिस्ट में डाल दिया

बिहार चुनाव के लिए वोटिंग से पहले बूथों को लेकर रार छिड़ गई है। महागठबंधन की सहयोगी दल सीपीआई माले ने बूथों के चयन को लेकर चुनाव आयोग को घेरा है। भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल ने चुनाव आयोग पर संवदेनशील-अतिसंवेदनशील बूथों के चयन में भेदभाव बरतने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि तरारी विधानसभा में हमने चुनाव पर्यवेक्षक को 47 बूथों की लिस्ट दी थी और उसे अतिसंवेदनशील घोषित करने की मांग की थी, लेकिन पर्यवेक्षक ने उलटा ही काम किया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सीपीआई-माले का चुनाव आयोग पर आरोप कुणाल ने कहा कि मांग के विपरीत दलित-गरीब-कमजोर वर्ग के मतदाताओं के कुल 149 बूथों को इस सूची में डाल दिया गया है, जबकि इन सभी 149 बूथों पर पिछली बार मतदान के दौरान किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अपने स्तर से संज्ञान लेते हुए इस विसंगति को तत्काल ठीक करे। आपको बता दें बिहार में 90,740 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होगी। बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार खत्म हो गया है। अब 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान होगा।