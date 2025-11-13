Bihar Elections: राजद MLC सुनील सिंह के भड़काऊ बोल; नेपाल, बंग्लादेश, श्रीलंका जैसे हालात की चेतावनी दी

संक्षेप: Bihar Elections: सुनील सिंह ने कहा है कि अगर हार जीत के लिए मतगणना में कोई गड़बड़ी हुई तो बिहार में नेपाल, बंग्लादेश और श्रीलंका जैसे हालात होंगे। स्थिति ऐसी होगी जो संभाले नहीं संभलेगा।

Bihar Elections Result: बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों का मतदान खत्म होने के बाद सबकी नजरें 14 नवंबर को होने वाली मतगणना और परिणामों पर टिकी हैं। इस बीच राजद के नेता, लालू-रबड़ी के करीबी और तेजस्वी यादव के मुंहबोले मामा सुनील कुमार सिंह ने भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हार जीत के लिए मतगणना में कोई गड़बड़ी हुई तो बिहार में नेपाल, बंग्लादेश और श्रीलंका जैसे हालात होंगे। स्थिति ऐसी होगी जो संभाले नहीं संभलेगा। एनडीए ने इसे हार के पूर्व का बौखलाहट बताया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

विवादित बयानों के लिए फेमस राजद नेता और राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई सुनील कुमार सिंह ने एक बार फिर भुचाली बात कही है। उन्होंने कहा है अगर चुनाव के नतीजों कोई धांधली की गई तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2020 में जो किया गया उसे फिर से नहीं दोहराया जाए। उसके बाद हम लोग सड़क पर उतर जाएंगे। नहीं तो जिस तरह से नेपाल, बंग्लादेश और श्रीलंका में जिस प्रकार सत्ता के विरोध में लहर उठी, वैसी स्थिति बन जाएगी। हालात पर काबू करना मुश्किल होगा। कहा कि सरकार में शामिल लोग गड़बड़ी कर सकते हैं। इस बार ऐसा किया तो महंगा पड़ेगा।

सुनील सिंह ने कहा कि साल 2020 में कई विधानसभा में काउंटिंग में गड़बड़ी की गयी। नालंदा के हिलसा समेत दस सीटों पर बेईमानी करके हराया गया। पदाधिकारियों से कहना है कि टायर्ड और रिटायर्ड अफसरों के कहने पर कुछ गलत नहीं कीजिए। यदि किसी के कहने पर जीते हुए हमारे प्रत्याशी को हराइएगा तो पूरे बिहार में रोड पर ऐसा होगा जिसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती। आप संभाल नहीं सकते हैं। सुनील सिंह सीएम नीतीश कुमार पर विवादास्पद टिप्पणी के लिए कार्रवाई भी झेल चुके हैं। उनकी सदस्यता चली गई थी।