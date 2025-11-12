Bihar Elections: 14 को रिजल्ट, 18 को शपथ ग्रहण; तेजस्वी ने Exit Poll को नकारा, बोले- पीएमओ से सब सेट है

संक्षेप: पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार बदलाव होने जा रहा है। 14 नवंबर को परिणाम और 18 नवंबर को शपथ ग्रहण होगा। भाजपा, एनडीए के लोग बौखलाहट में हैं। उन्होने एग्जिट पोल को नकारते हुए कहा कि सब पीएमओ से सेट है।

बिहार चुनाव 2025 के रिजल्ट से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेसं की। इस दौरान उन्होने एग्जिट पोल्स को नकारते हुए कहा कि ये सबकुछ पीएमओ से सेट है। काउंटिंग के दिन अधिकारियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है। सैम्पल सर्वे कोई नहीं बता रहा है। इसका मानक क्या है। उन्होने कहा कि इस बार बदलाव होने जा रहा है। 14 नवंबर को परिणाम और 18 नवंबर को शपथ ग्रहण होगा। भाजपा, एनडीए के लोग बौखलाहट में हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि 2020 की तुलना में इस बार 72 लाख लोगों ने अधिक मतदान किया है। हर विधनासभा में 30 हजार से अधिक लोगों ने मतदान किया। यह वोट सरकार बचाने का नहीं है, बल्कि सरकार को बदलने के लिए लोगों ने मतदान किया है। पिछली बार मतगणना को स्लो करने की कोशिश हुई। पिछली बार बेईमानी हुई। इस बार क्लीन स्वीप है। महागठबंधन की भारी जीत होगी।

हमारे लोग वोट चोरी रोकेंगे चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़े। काउंटिंग में बेईमानी नहीं होने दी जाएगी। बिहार में इस बार नौकरी वाली सरकार आएगी। कलम राज स्थापित करेंगे। काउंटिंग में बेईमानी होगी तो जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। बिहार के लोग लोकतंत्र को समाप्त नहीं होने देंगे