Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar Elections Results on 14th Oath on the 18 November Tejashwi dismissed exit poll saying everything is set from PMO
Bihar Elections: 14 को रिजल्ट, 18 को शपथ ग्रहण; तेजस्वी ने Exit Poll को नकारा, बोले- पीएमओ से सब सेट है

Bihar Elections: 14 को रिजल्ट, 18 को शपथ ग्रहण; तेजस्वी ने Exit Poll को नकारा, बोले- पीएमओ से सब सेट है

संक्षेप: पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार बदलाव होने जा रहा है। 14 नवंबर को परिणाम और 18 नवंबर को शपथ ग्रहण होगा। भाजपा, एनडीए के लोग बौखलाहट में हैं। उन्होने एग्जिट पोल को नकारते हुए कहा कि सब पीएमओ से सेट है।

Wed, 12 Nov 2025 12:38 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार चुनाव 2025 के रिजल्ट से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेसं की। इस दौरान उन्होने एग्जिट पोल्स को नकारते हुए कहा कि ये सबकुछ पीएमओ से सेट है। काउंटिंग के दिन अधिकारियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है। सैम्पल सर्वे कोई नहीं बता रहा है। इसका मानक क्या है। उन्होने कहा कि इस बार बदलाव होने जा रहा है। 14 नवंबर को परिणाम और 18 नवंबर को शपथ ग्रहण होगा। भाजपा, एनडीए के लोग बौखलाहट में हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि 2020 की तुलना में इस बार 72 लाख लोगों ने अधिक मतदान किया है। हर विधनासभा में 30 हजार से अधिक लोगों ने मतदान किया। यह वोट सरकार बचाने का नहीं है, बल्कि सरकार को बदलने के लिए लोगों ने मतदान किया है। पिछली बार मतगणना को स्लो करने की कोशिश हुई। पिछली बार बेईमानी हुई। इस बार क्लीन स्वीप है। महागठबंधन की भारी जीत होगी।

ये भी पढ़ें:इस एग्जिट पोल में तेजस्वी के लिए खुशखबरी, RJD सबसे बड़ी पार्टी, कांटे का मुकाबला
ये भी पढ़ें:राजद को सबसे अधिक सीटें पर अब BJP सबसे पड़ी पार्टी, बेहतर स्ट्राइक रखना चुनौती
ये भी पढ़ें:झूठे आंकड़े, फर्जी सर्वे; एग्जिट पोल पर बोली आरजेडी- BJP गलत करना चाहती है
Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

हमारे लोग वोट चोरी रोकेंगे चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़े। काउंटिंग में बेईमानी नहीं होने दी जाएगी। बिहार में इस बार नौकरी वाली सरकार आएगी। कलम राज स्थापित करेंगे। काउंटिंग में बेईमानी होगी तो जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। बिहार के लोग लोकतंत्र को समाप्त नहीं होने देंगे

तेजस्वी ने अपने सरकारी आवास एक पोलो रोड में पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि हमें बहुत ही सकारात्मक सूचना मिली है। 1995 से भी बेहतर फीडबैक मिला है। सबने भारी मतदान किया। लोगों ने इस सरकार के खिलाफ वोट किया है। इस बार बदलाव होने जा रहा है।