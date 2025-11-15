Hindustan Hindi News
Bihar Chunav: प्रशांत किशोर के दावों का निकला दम; 50 से ज्यादा सीटों पर NOTA से हारी जन सुराज

Bihar Chunav: प्रशांत किशोर के दावों का निकला दम; 50 से ज्यादा सीटों पर NOTA से हारी जन सुराज

संक्षेप: बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर की जन सुराज का खाता नहीं खुल पाया। जो पीके 150 सीटे जीतने का दावा कर रहे थे। उनके 99 फीसदी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। 50 से ज्यादा सीटों पर नोटा से भी कम वोट मिले हैं। 

Sat, 15 Nov 2025 04:25 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार चुनाव 2025 के नतीजों ने प्रशांत किशोर के दावों का दम निकाल दिया। बीते 3 साल से चुनाव की तैयारी कर रहे पीके की पार्टी जन सुराज का खाता तक नहीं हुआ। पार्टी ने सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ा। लेकिन जीत की दहलीज तक पहुंच सकी। हालांकि प्रशांत ने चुनाव की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन जो नतीजे आए, पार्टी और पीके दोनों के लिए हैरान कर देने वाले रहे। जानकारी के मुताबिक प्रशांत किशोर की पार्टी का वोट शेयर करीब तीन फीसदी के आस-पास रहा। जो पहली बार चुनाव लड़ रही पार्टी के लिहाज इतना बुरा भी नहीं है। लेकिन अगर आंकलन सीटवार किया जाए तो 50 से ज्यादा ऐसी सीटें है, जहां जन सुराज को NOTA से भी कम वोट मिला।

25 फीसदी से ज्यादा ऐसी सीटें रही जहां मतदाता ने जन सुराज को वोट देने से बेहतर नोटा (किसी को नहीं) दबाना पसंद किया। बात अगर अलीनगर सीट की करें तो जन सुराज के प्रत्याशी को 2275 वोट मिले, जबकि NOTA को 4751 वोट मिले। अमरपुर सीट पर जेएसपी कैंडिडेट को 4789 मत मिले, तो वहीं NOTA को 6000 से ज्यादा वोट मिले। औरंगाबाद में जेएसपी को 2755, NOTA को 3352, कोचाधामन सीट पर JSP को 1976, NOTA को 2039 मत मिले। ऐसे तमाम सीटें हैं जहां नोटा पीके की पार्टी पर भारी पड़ा।

यही नहीं प्रशांत किशोर की जेएसपी के कुल 238 उम्मीदवार मैदान में थे। जिसमें से (99 फीसदी) 236 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। जन सुराज के चर्चित चेहरे भी कुछ खास नहीं कर सके। करगहर सीट से रितेश पांडेय को 16,258 वोट मिले, तीसरे नंबर पर रहे। कुम्हरार सीट से प्रोफेसर केसी सिन्हा 15 हजार वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। जोकीहाट से सरफराज आलम को 35 हजार वोट मिले, वे भी तीसरे नंबर पर रहे। मनीष कश्यप चनपटिया सीट से यूटूयबर मनीष कश्यप जन सुराज के प्रत्याशी थे, उन्हें भी 37000 वोट मिले और तीसरे नंबर पर रहे।