Bihar Chunav: आप यहां आए किस लिए... भागलपुर में दरवाजों पर वोट बहिष्कार के पोस्टर चस्पा

संक्षेप: Bihar Chunav: भागलपुर के भोलानाथ पुल फ्लाईओवर इशाकचक और डिक्सन रोड में पहुंच पथ निर्माण की स्वीकृति नहीं मिलने से इस इलाके की बड़ी आबादी ने वोट बहिष्कार का एलान कर दिया है।

Bihar Chunav: बिहार के भागलपुर में दूसरे फेज में 11 नवंबर को मतदान है। इस बीच कई इलाकों से वोट बहिष्कार की खबरें आ रही हैं। पोस्टरों में तरह-तरह के स्लोगन लिखे गए हैं। प्रशासन मतदाताओं को मनाने में जुटी हुई है। पहले चरण के चुनाव में भी कई विधानसभा क्षेत्रों से वोट बहिष्कार के समाचार मिले।

भागलपुर के भोलानाथ पुल फ्लाईओवर इशाकचक और डिक्सन रोड में पहुंच पथ निर्माण की स्वीकृति नहीं मिलने से इस इलाके की बड़ी आबादी ने वोट बहिष्कार का एलान कर दिया है। अब अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए ईश्वरनगर, कुशवाहा वाटिका, इशाकचक बी टोला, भूरामल कॉलोनी, यादव टोला, विरन भगत लेन समेत इशाकचक एवं इससे जुड़े कई मोहल्ले में वोट बहिष्कार का निर्णय लिया गया है। इसको लेकर दुकानों, मंदिर और घरों की दीवारों पर पोस्टर एवं पर्चा चस्पा कर दिया गया है।

लोगों का कहना है कि काफी साल तक प्रयास करने के बाद भोलानाथ पुल निर्माण पर फ्लाईओवर निर्माण की स्वीकृति मिली। इस फ्लाईओवर निर्माण के साथ इशाकचक और डिक्सन रोड की ओर पहुंच पथ निर्माण की मांग पर सरकार द्वारा आश्वासन देने के बाद भी सकारात्मक पहल नहीं की गई। कई प्रयास और उतार चढ़ाव के साथ आजतक पहुंच निर्माण को लेकर कोई काम नहीं हुआ। इस पहुंच पथ निर्माण से इशाकचक, ईश्वरनगर, लोदीपुर, सरमसपुर समेत भागलपुर, नाथनगर और कहलगांव विधानसभा की बड़ी आबादी को आवागमन में सुविधा होगी। जबकि पहुंच पथ निर्माण नहीं होने से इस इलाके की करीब डेढ़ लाख की आबादी को इस फ्लाईओवर निर्माण से कोई लाभ नहीं होगा। लोगों का कहना है कि चुनाव को देखते हुए पुल निगम द्वारा पहुंच पथ निर्माण की स्वीकृति मांगी जा रही है। लेकिन जब तक पहुंच पथ निर्माण कार्य शुरू करने का पुख्ता भरोसा नहीं मिलेगा तबतक चुनाव में इलाके के सभी मतदाताओं ने वोट बहिष्कार का निर्णय लिया है। इधर घरों पर वोट बहिष्कार का पर्चा सटने की सूचना पर कोई प्रत्याशी भी मोहल्ले में नहीं घूम रहा है।

क्या कहती है जनता तीन वर्षों से भोलानाथ पुल फ्लाईओवर से इशाकचक एवं डिक्सन रोड की ओर पहुंच पथ निर्माण की मांग कर रहे हैं। जलजमाव से बाजार और कार्यालय जाने वालों और बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है। -विपिन कुमार चौरसिया

2. काफी प्रयास के बाद भोलानाथ पुल पर आरओबी निर्माण कार्य शुरू हुआ, लेकिन पहुंच पथ का निर्माण नहीं होने से बड़ी आबादी फ्लाईओवर निर्माण के लाभ से वंचित रह जाएगी। इससे लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है।

-विनय कुमार सिंह 3. भोलानाथ फ्लाईओवर पहुंच पथ निर्माण नहीं होने पर लोगों द्वारा वोट बहिष्कार की जानकारी चुनाव आयोग, पीएम और डीएम को पत्र के माध्यम से दी गयी। जिसके बाद सीओ पहुंचे और वोट बहिष्कार का कारण पूछकर चले गये।

-राम प्रसाद यादव 4. ईश्वरनगर समेत आसपास का पूरा इलाका शहर में रहकर भी टापू बनता जा रहा है। बिना वर्षा के भी भोलानाथ एवं बौंसी पुल के पास जलजमाव होता है। एंबुलेंस एवं अन्य जरूरी सेवा के बड़े वाहन नहीं आ पाते हैं।

-डॉ. सुनील कुमार सिन्हा