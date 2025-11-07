Hindustan Hindi News
Bihar Chunav: वोट के लिए रिश्तों की दुहाई, इमोशनल कार्ड खेल रहे नेता; कमेटी, सोसाइटी को तरजीह

Fri, 7 Nov 2025 11:41 AMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Chunav: बिहार के किशनगंज जिले में 11 नवंबर को मतदान है। विधानसभा चुनाव के मतदान की तिथि करीब आने के साथ अब प्रत्याशी मतदाताओं को अपने पाले में करने की कवायद शुरू कर चुके हैं। वोटरों को मनाने-साधने के लिए नित्य नई तरकीब निकाल रहे हैं। वोटर के पास पहुंचते ही ...आपसे से तो मेरा वर्षों पुराना रिश्ता है...सिर्फ किसी वजह से भेंट मुलाकात कम हो गई थी...लेकिन अब ये दूरी भी नहीं रहेगी। बराबर मिलना जुलना होगा, बस चुनाव में आपका आर्शीवाद बना रहे। प्रत्याशी एक-एक वोट कितना महत्वपूर्ण है, उसे समझते हुए वोटरों से अपने पुराने संबंध और रिश्तों की दुहाई दे रहे हैं और आर्शीवाद बनाये रखने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। जीतने के बाद उन पर पूरा ध्यान रहेगा, समझिए आपका भाई, भतीजा, चाचा ही विधायक होगा। ऐसे दलील देकर वोटरों के दिल में जगह बनाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है।

इसके साथ ही समर्थकों के बीच संबंधों व रिश्तों की बात बोलकर भावनात्मक कार्ड खेलकर वोटरों की घेराबंदी की जा रही है। खास बात यह कि वोटर भी नेताजी के भावनात्मक रिश्ते को ठुकरा नहीं रहे हैं ...पूरा आर्शीवाद बना रहेगा बोलकर, पूरा भरोसा दे रहे हैं। वोटरों से मिले भरोसा से प्रत्याशी भी गदगद दिख रहे हैं...लेकिन यह विश्वास वोटर में कितना बदल पाएगा ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा।

उम्मीदवार हर वर्ग के प्रमुख लोगों से मिल रहे हैं। सोसाइटी के अध्यक्ष, समाज के अध्यक्ष से मिल रहे हैं। एकमुश्त वोट की फिराक में पहले हैं। अलग-अलग कमिटी के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष से मिल रहे हैं। उनका समर्थन व कमिटि से जुड़े लोगों का समर्थन की जिम्मेदारी उन्हें सौंप रहे हैं। उम्मीदवार युवाओं से जनसंपर्क कर उन्हें रिझाने में जुटे हैं। मो. रिजवान, युवा लियाकत, युवा शमीम रेजा कहते हैं कि नाराज मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए विभिन्न दलों के उम्मीदवार अभी से काफी होमवर्क करते दिख रहे हैं। प्रत्याशी के समर्थक सोशल मीडिया पर लोगों से संपर्क कर रहे हैं।

दोस्तों की मदद लेने में गुरेज नहीं

मतदाताओं से अपनापन दिखाने के लिए उनके पुराने संबंधियों, दोस्तों आदि से मदद लेने में भी कोई गुरेज नहीं कर रहे हैं। अपने इलाके में रसूखदार नाराज मतदाताओं से प्रत्याशी ससुराल और ननिहाल कनेक्शन तक निकाल कर मना रहे हैं।

