Bihar Chunav: मनभेद से NDA में गरमाई सियासत PM मोदी के मंच पर ठंडी हुई; गिरिराज ने कराई पंचायत

संक्षेप: Bihar Chunav: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर बिहपुर के भाजपा प्रत्याशी कुमार शैलेंद्र और जदयू सांसद अजय कुमार मंडल का मिलन कराया गया। सार्वजनिक मंच से दो विरोधियों को मिलाने का मकसद आमलोगों में संदेश देना भी रहा कि सारे गिले-शिकवे खत्म हो गए।

Bihar Chunav: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंच रूठे और नाराज एनडीए कार्यकर्ताओं को मनाने का गवाह भी बना। पीएम के आने से पहले मंच पर खूब पंचायत हुई। सारी गलतफहमियां दूर करने की कोशिश की गई। सार्वजनिक मंच से दो विरोधियों को मिलाने का मकसद आमलोगों में संदेश देना भी रहा कि सारे गिले-शिकवे खत्म हो गए। हालांकि यह प्रयास कितना कामयाब हुआ, यह 14 नवंबर को आने वाला चुनाव परिणाम ही बताएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर बिहपुर के भाजपा प्रत्याशी कुमार शैलेंद्र और जदयू सांसद अजय कुमार मंडल का मिलन कराया गया। इसकी अगुवाई केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने की। विधायक शैलेंद्र जब भाषण देकर डायस से लौट रहे थे, तब गिरिराज स्वयं खड़े होकर अजय मंडल से आमने-सामने कराया। करीब दो मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई और गिरिराज ने अजय मंडल को शैलेंद्र को एनडीए प्रत्याशी के नाते सहयोग करने को कहा।

शैलेंद्र ने सांसद से एक अनुरोध किया कि वे चुनाव तक रिश्तेदारी भूलकर एनडीए का प्रचार कर दें। बता दें कि सांसद की रिश्तेदार बिहपुर सीट से महागठबंधन (वीआईपी) से प्रत्याशी हैं। अजय मंडल का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह रिश्तेदार के लिए वोटरों के बीच गोलबंदी कर रहे थे। इसी वीडियो के आधार पर शैलेंद्र ने एनडीए नेतृत्व को अजय मंडल की शिकायत भी कर दी थी।

मंच का एक दृश्य काफी चर्चा में रहा। वह भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडेय और खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा का एक साथ बैठना था। राजेश वर्मा वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में लोजपा के प्रत्याशी थे। वे करीब 19 हजार वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। उस वक्त राजेश वर्मा का आरोप था कि रोहित पांडेय की हार उनके चलते हुई है। इसलिए इस बार मंच पर साथ बिठाकर संदेश दिया गया कि इस बार दोनों एक हैं।

गिरिराज सिंह बार-बार भागलपुर क्यों आते हैं? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बार-बार भागलपुर क्यों आते हैं? यह सवाल एक बार फिर भाजपा खेमे में जोर-शोर से उठने लगा जब अचानक पीएम नरेंद्र मोदी के मंच पर उनके साझा करने की जानकारी मिली। भाजपा नेताओं को बुधवार को जानकारी मिली की मंच पर पीएम के संबोधन से पहले गिरिराज भाषण देंगे। गिरिराज की पहचान फायर ब्रांड भाजपा नेताओं में है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बीते साल 18 अक्तूबर को भागलपुर से ही हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत की थी। यह यात्रा भागलपुर से शुरू होकर सीमांचल के अन्य जिलों में गई थी। भागलपुर से इस यात्रा की शुरुआत होना बड़ी बात थी क्योंकि जिस उद्देश्य से यात्रा शुरू की गई थी, उसके मूल में इस जिला को कोई वजूद भी नहीं था। गिरिराज इसी साल 12 जून को भागलपुर आए थे। मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर भाजपा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वे भागलपुर आए थे। इससे पहले बिहपुर प्रखंड के मड़वा गांव स्थित ब्रजलेश्वरनाथ धाम में पूजा-अर्चना किए थे।