Bihar Chunav: विकसित बिहार का विजन, एनडीए के संकल्प पत्र पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर क्या कहा

Bihar Chunav: विकसित बिहार का विजन, एनडीए के संकल्प पत्र पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर क्या कहा

संक्षेप: Bihar Chunav: पीएम मोदी ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के लिए जारी हुआ एनडीए का संकल्प-पत्र आत्मनिर्भर और विकसित बिहार के विजन को स्पष्ट रूप से सामने लाता है।

Sat, 1 Nov 2025 08:14 AMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Chunav: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत एनडीए के प्रमुख नेताओं ने बिहार चुनाव पर शुक्रवार को संयुक्त घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस पर जारी सिसायत के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे विकसित बिहार का विजन करार दिया है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए के संकल्प पत्र को जुमला बता दिया था।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी हुआ एनडीए का संकल्प-पत्र आत्मनिर्भर और विकसित बिहार के हमारे विजन को स्पष्ट रूप से सामने लाता है। इसमें यहां के किसान भाई-बहनों, युवा साथियों और माताओं-बहनों के साथ ही राज्य के मेरे सभी परिवारजनों के जीवन को और आसान बनाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता दिखाई देती है।

पीएम ने यह भी कहा है कि बिहार के चौतरफा विकास के लिए राज्य की डबल इंजन सरकार ने कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है, जिससे हमारा यह राज्य बड़े-बड़े बदलाव का साक्षी बना है। इसमें और तेजी लाकर हम सुशासन को जन-जन की समृद्धि का आधार बनाने के लिए कृतसंकल्प हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे इन प्रयासों को जनता-जनार्दन का भरपूर समर्थन मिलेगा।

शुक्रवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में एनडीए का चुनावी संकल्प पत्र पटना के एक होटल में जारी किया गया। इस मौके पर सम्राट चौधरी को छोड़कर किसी भी नेता ने प्रेस को संबोधित नहीं किया जिसमें सीएम नीतीश कुमार भी शामिल थे। मात्र तीस सेकेंड में रिलीज कर एनडीए के सभी नेता निकल गए। उसके बाद विपक्ष की ओर से जमकर राजनीतिक छींटाकशी हुई।

तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि सीएम नीतीश कुमार को मेनिफेस्टो के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। उन्हें प्रेस से बात नहीं करने दिया गया। पिछली घोषणाओं को नया रूप दे दिया गया है। राजद ने कहा कि यह तेजस्वी यादव की घोषणाओं की अधूरी कॉपी है। हालांकि एनडीए के नेताओं ने इसे बिहार के विकास और समृद्धि का शिलान्यास करार दिया है।

एनडीए के संकल्प पत्र में नौकरी और रोजगार पर विशेष फोकस किया गया है। हर घर में नौकरी, हर जिले में फैक्ट्री, किसानों को अलग से तीन हजार, ईबीसी के लिए हाई लेवल कमेटी जैसे 25 वायदों के साथ एनडीए वोट मांग रहा है।

PM Modi
