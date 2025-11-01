Bihar Chunav: पीएम मोदी का पटना में रोड शो कल, 4 नवंबर को महिलाओं से संवाद; फिर धुआंधार चुनाव प्रचार

संक्षेप: मिशन बिहार में जुटे पीएम नरेंद्र मोदी कल फिर बिहार आ रहे हैं। 2 नवंबर को पटना में रोड शो करेंगे। इससे पहले भोजपुर,नवादा में चुनावी रैली को भी संबोधित करेंगे। फिर 4 नवंबर को महिलाओं के साथ डिजिटल संवाद करेंग। 6 नवंबर को वोटिंग के दिन भी दूसरे चरण की सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे।

बिहार चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन बिहार जारी है। 2 नवंबर यानी कल पीएम मोदी पटना में रोड शो करेंगे। दिनकर गोलंबर से नाला रोड, ठाकुरबाड़ी, बारी पथ से बाकरगंज होते हुए उद्योग भवन तक यह रोड शो होगा। जिसकी तैयारी में बिहार बीजेपी के नेता जुट गए हैं। प्रधानमंत्री भव्य रोड शो के माध्यम से पटना के जन-जन से सीधे जुड़ेंगे। लोगों से नेताओं ने आग्रह किया कि अधिक-से-अधिक संख्या में पधारकर इस ऐतिहासिक रोड शो के साक्षी बनें। इसी दिन भोजपुर, आरा और नवादा में चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

4 नवंबर को महिलाओं से डिजिटल संवाद 3 नवंबर को सहरसा और कटिहार में प्रधानमंत्री की जनसभा है। वहीं 4 नवंबर को आधी आबाधी को साधने के लिए महिलाओं से डिजिटल संवाद करेंगे। एक दिन बाद फिर 6 नवंबर को वोटिंग वाले दिन भी दूसरे चरण की सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। पहले चरण के मतदान वाले दिन मोदी की अररिया के फारबिसगंज और भागलपुर के हवाई अड्डे पर जनसभा है। इससे पहले 30 अक्टूबर को पीएम मोदी ने छपरा और मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित किया था।

रोड शो में लाखों की भीड़ जुटाने की तैयारी पटना में पीएम मोदी के रोड शो को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। रोड शो में लाखों की भीड़ जुटाने की तैयारी की जा रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और जिला इकाइयों को विशेष जिम्मेदारी दी गई है। खासकर महिलाओं की बड़ी भागीदारी के लिए महिला मोर्चा की टीम सक्रिय है।