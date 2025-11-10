Bihar Elections Phase 2: सीमांचल की 24 सीटें तय करेंगी सरकार, मुस्लिम वोट पर किसकी बाजी?

संक्षेप: Bihar Election 2025: बिहार चुनाव के दूसरे चरण में 11 नवंबर को सीमांचल की 24 सीटों पर वोटिंग होगी। जहां चौतरफा टक्कर है। एनडीए, महागठबंधन, ओवैसी की AIMIM के अलावा प्रशांत किशोर की जन सुराज भी है। इन सीटों पर मुस्लिम वोटर बड़ी भूमिका निभाएंगे

बिहार चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है। अब 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। फर्स्ट फेज में 65.08% मतदान हुआ है। ऐसे में सेकंड फेज में भी बंपर वोटिंग की उम्मीद जताई जा रही है। दूसरे चरण में सीमांचल की 24 सीटों पर भी मतदान होगा। जो बेहद अहम होने वाला है। सीमांचल की 24 सीटें बिहार की नई सरकार तय करेगी। लेकिन इस बार सियासी समीकरण बदले हुए हैं। प्रशांत किशोर की जन सुराज की एंट्री से यहां मुकाबला चौतरफा हो गया है। एक तरफ बीजेपी-जेडीयू वाला एनडीए है, दूसरी तरफ आरजेडी-कांग्रेस वाला महागठबंधन है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी सीमांचल की 15 सीटों पर लड़ रही है। वहीं जन सुराज सभी सीटों पर चुनावी मैदान में है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

2020 में ओवैसी की AIMIM जीती थी 5 सीटें 2020 के चुनाव में सीमांचल की 24 सीटों में एनडीए को 12, महागठबंधन को 7, और ओवैसी की AIMIM को 5 सीटें मिली थीं। लेकिन बाद में एआईएमआईएम के 4 विधायक राजद में शामिल हो गए थे। मुस्लिम बाहुल्य वाली इन सीटों पर एनडीए और एमजीबी के लिए चुनौती कड़ी है। सीमांचल की 24 सीटों का गणित पूर्णिया और कटिहार की 7-7 अररिया की 6 और किशनगंज की 4 सीटों पर टिका है।

एक तरफ बीजेपी-जेडीयू गठबंधन अपने पुराने जनाधार को बचाने की कोशिश में है तो वहीं आरजेडी महागठबंधन मुस्लिम-यादव समीकरण के भरोसे मैदान में है। पीके की जन सुराज शिक्षा, पलायन, रोजगार जैसे मुद्दे पर चुनावी मैदान नें उतरी है। वहीं ओवैसी मुस्लिमों की हिस्सेदारी को मुद्दा बनाए हुए हैं। वे कह चुके हैं कि जब ढाई प्रतिशत वाले मल्लाह समाज का बेटा डिप्टी सीएम का कैंडिडेट हो सकता है, तो फिर 18 फीसदी वाले मुस्लिम समाज का बेटा क्यों नहीं।

सीमांचल में 47 फीसदी मुस्लिम वोटर निर्णायक सीमांचल की 47% आबादी मुस्लिम है, जिसमें कई सीटों पर मुस्लिम वोटरों की संख्या 70 फीसदी के करीब तक पहुंच जाती है। ऐसे में मुसलमान वोटर निर्णायक साबित होने वाले हैं। ओवैसी की पार्टी ने 24 में 15 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। AIMIM सीधे तौर पर मुस्लिम वोटों में बंटवारा कर सकती है। जिसका नुकसान महागठबंधन को उठाना पड़ सकता है। खासकर किशनगंज, जोकीहाट, अमौर और बायसी जैसी सीटों पर। पिछले चुनाव में सीमांचल की 24 में 11 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी जीतकर विधायक बने थे।