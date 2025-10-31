Hindustan Hindi News
Bihar Elections: पंचामृत गारंटी, हर जिले में फैक्ट्री, हर घर नौकरी; NDA संकल्प पत्र के 25 पॉइंट्स

संक्षेप: Bihar Elections: एनडीए ने 69 पन्नों वाला संकल्प पत्र जारी कर दिया है। हर जिले में फैक्ट्री, हर घर नौकरी, किसानों को अलग से 3 हजार, बिहार को टेक हब और इंडस्ट्रियल हब बनाने जैसे 25 पॉइंट्स के संकल्प पत्र से एनडीए ने महागठबंधन को जवाब देने की कोशिश की है।

Fri, 31 Oct 2025 10:54 AMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
NDA Manifesto: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने अगले पांच सालों के रोडमैप वाला 69 पन्नों का संकल्प पत्र जारी कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी, चिराग पासवान, रालोमो चीफउपेंद्र कुशवाहा, बीजेपी बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने संयुक्त रूप से एनडीए का संकल्प पत्र जारी किया। हर जिले में फैक्ट्री, हर घर नौकरी, किसानों को अलग से 3 हजार, बिहार को टेक हब और इंडस्ट्रियल हब बनाने जैसे 25 पॉइंट्स के संकल्प पत्र से एनडीए ने प्रमुख विपक्षी महागठबंधन को जवाब देने की कोशिश की है।

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि एनडीए की घोषणा पत्र में युवा, महिला, किसान, मत्स्यपालक, उद्यमी, गरीब, दलित, अतिपिछड़ा समेत सबका ख्याल रखा गया है। बिहार को अगले पांच सालों में इंडस्ट्रियल और टेक हब बनाने के साथ बिहार के धार्मिक पयर्टन को विश्व के कोने कोने में ले जाने के साथ उत्तर बिहार को बाढ़ की विभिषिका से मुक्त करने के प्लान पर एनडीए सरकार काम करेगी। युवाओं के रोजगार और महिलाओं को अधिक सशक्त बनाने की योजना पर सरकार काम करेगी।

25 पॉइंट्स में एनडीए का संकल्प पत्र

हर युवा को नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य से अगले पांच सालों में एक करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी व रोजगार देने के लिए हर जिले में मेगा स्किल सेंटर और हर जिले में फैक्ट्री स्थापित किए जाएंगे।

महिलाओं को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के लिए सीएम महिला रोजगार योजना के तहत 2 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। पहले ही उन्हें दस दस हजार की सहायता जी जा चुकी है। अब एक करोड़ लखपति दीदी बनाने पर काम होगा। इसके बाद मिशन करोड़पति दीदी चलेगा।

अति पिछड़ा वर्ग को आर्थिक और सामाजिक रूप से सबल बनाने के लिए सु्प्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में उच्च स्तरी कमेटी बनाई जाएगी जो इस वर्ग के पिछड़ेपन के कारणों और समस्याओं का अध्ययन कर सरकार को रिपोर्ट देगी। ईबीसी कोटि में आने वाली विभिन्न जातियों के योग्य लोगों को रोजगार के लिए दस लाख की सहायता राशि दिलाई जाएगी।

