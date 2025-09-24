बिहार चुनाव: मोकामा के सियासी अखाड़े में बाहुबल की अनंत कथा

बिहार चुनाव: पिछले छह चुनावों में लगातार छोटे सरकार यानी अनंत कुमार सिंह ही मोकामा की सियासत में छाए हुए हैं। चाहे खुद विधायक बनें या फिर पत्नी को विधानसभा पहुंचाया। एके-47 और हैंड ग्रेनेड रखने के आरोपों में लंबे समय तक जेल में रहने के बाद कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है।

पटना जिले में यूं तो 14 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन इनमें सबसे दिलचस्प चुनावी नजारा मोकामा में देखने को मिलता है। दाल का कटोरा कहे जानेवाले टाल के इस क्षेत्र में कभी खूब बंदूकें गरजती थीं। बाहुबली ही यहां के सरकार थे और उन्हीं का हुक्म भी चलता था। समय के साथ चीजें बदलीं और मोकामा भी विकास की राह पर दौड़ पड़ा। पिछले छह चुनावों में लगातार छोटे सरकार यानी अनंत कुमार सिंह ही मोकामा की सियासत में छाए हुए हैं। चाहे खुद विधायक बनें या फिर पत्नी को विधानसभा पहुंचाया। एके-47 और हैंड ग्रेनेड रखने के आरोपों में लंबे समय तक जेल में रहने के बाद कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। एक बार फिर अनंत सिंह ने चुनावी मैदान में खुद उतरने का संकेत दिया है।

शुरुआती सात चुनावों में कांग्रेस को मिली जीत अगर सबसे अधिक बार मोकामा सीट का प्रतिनिधित्व करने की बात करें तो कांग्रेस सबसे आगे रही है। पार्टी ने 1952, 57, 69, 72, 77, 80 और 85 में यहां से जीत दर्ज की थी। जगदीश नारायण सिंह पहले विधायक चुने गए थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्णा शाही भी दो दफे लगातार विधानसभा में मोकामा का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। श्याम सुंदर सिंह धीरज ने 1980 और 85 में कांग्रेस को जीत दिलाई थी। बिहार में 1990 में सत्ता का मिजाज बदलने के बाद दोबारा कभी कांग्रेस को यह सीट नसीब नहीं हुई। अनंत सिंह के बड़े भाई और पूर्व मंत्री दिलीप सिंह 1990 में जनता दल के टिकट से चुनाव जीते और दो बार लगातार विधाक रहे।

सन 2000 में जेल में रहते हुए चुनाव लड़े सूरजभान सिंह ने उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मात दी। इसके बाद 2005 में अनंत सिंह ने इस सीट पर कब्जा जमाया। तब से उनके परिवार के आसपास ही मोकामा की सियासत सिमटी हुई है। बाहुबल की बदौलत अनंत सिंह जदयू, निर्दलीय व राजद प्रत्याशी के तौर पर यहां से जीत दर्ज करते रहे। 2022 में आर्म्स एक्ट मामले में कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधायकी खत्म हो गई। उसी वर्ष हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी राजद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरीं व पति की सीट बचाने में कामयाब रहीं।