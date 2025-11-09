Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar Elections Modi Shah win elections by stealing votes Rahul reiterates accusation against EC
Bihar Elections: वोट चोरी कर चुनाव जीतते हैं मोदी-शाह, राहुल ने EC पर भी आरोप दोहराए

Bihar Elections: वोट चोरी कर चुनाव जीतते हैं मोदी-शाह, राहुल ने EC पर भी आरोप दोहराए

संक्षेप: Bihar Elections: राहुल गांधी ने कहा बीजेपी आरएएस एक तरफ,कांग्रेस पार्टी,तेजस्वी जी एक तरफ। नफरत से विरोधी पार्टी जनता को डराना चाहती है। देश व बिहार के युवा को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है इस पर बात नहीं करते।

Sun, 9 Nov 2025 03:19 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, किशनगंज, संवादददाता
share Share
Follow Us on

Bihar Elections: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सह वरीय कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को किशनगंज में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान में दो विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ आरएसएस देश को बांटना चाहती है। दूसरी तरफ कांग्रेस, महागबंधन देश को जोड़ना चाहती है। राहुल गांधी रविवार को बहादुरगंज खेल स्टेडियम में आयोजित सभा में बोल रहे थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

राहुल गांधी ने कहा कि हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आरोप लगाया है कि इलेक्शन कमीशन नरेंद्र मोदी से मिलकर वोट चोरी कर रहा है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुनाव नहीं जीतते हैं, आपका वोट चोरी कर चुनाव जीतते है। उन्होंने कहा कि वोट चोरी रोकना मेरी जिम्मेवारी है और सबों की जिम्मेवारी है। हमने चार हजार किलोमीटर भारत की यात्रा की। देश में फैले नफरत को हटाने के लिए। नफरत के बाजार को बंद कराना है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सोच में नफरत है,वे देश को बांटना चाहते हैं।

ये भी पढ़ें:मोदी-नीतीश ने बिहारियों को मजदूर बनाया, हम फैक्ट्री लाएंगे, काम देंगे: राहुल
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

राहुल गांधी ने कहा बीजेपी आरएएस एक तरफ,कांग्रेस पार्टी,तेजस्वी जी एक तरफ। नफरत से विरोधी पार्टी जनता को डराना चाहती है। देश व बिहार के युवा को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? बिहार में में यूनिवर्सिटी,कॉलेज बेची जा रही है या बंद हो रही है। बिहार के लोग अलग-अलग प्रदेशों में मिलेंगे। दुबई में भी मिलेंगे। बिहार के लोग वहां मेहनत करते है वो भी दूसरे प्रदेशों में। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश जी ने बिहार में मोदी जी ने देश में रोजगार खत्म करने का काम किया है।

कहा कि मोबाइल के पीछे मेड इन चाइना लिखा रहता है। हम चाहते हैं मेड इन बिहार लिखा हो। पिछले बीस साल में नीतीश जी ने कितने फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाये, यह बताएं।राहुल गांधी ने कहा कहा कि एनडीए के नेता आकर कहते है बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है। वे झूठ बोलते हैं। अमेरिका के हजारों रुपए का मखाना मिलता है। लेकिन बिहार की जनता को मखाना का फायदा नहीं होता है।

उन्होंने कहा पहले बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस थी। दूसरे देशों से लोग आते थे। हम चाहते हैं बिहार में फिर से हाई क्वॉलिटी की यूनिवर्सिटी, कॉलेज बने। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो सरकारी स्कूल इंग्लिश मीडियम की तरह चलेंगी,बेहतरीन शैक्षणिक संस्थान खोलेंगे। उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी जी झूठ कहते हैं कि सामानों का दाम कम हुआ है। यह नही कहते हैं कि आप जो रील देखते हैं इसका पैसा मुकेश अंबानी की जेब में जाता है। उन्होंने कहा कि इक्कीसवीं सदी का नशा ट्विटर,फेसबुक है। उससे रोजगार नहीं मिलता। बिहार का युवा रोजगार चाहता है। इक्कीसवीं सदी का नशा नहीं चाहता है। उन्होंने कहा कि मोदी जी आप किसानों से युवाओं से बात नहीं करते कि आपको रोजगार चाहिए।

ये भी पढ़ें:तेजस्वी टॉप, चिराग सेकेंड, नीतीश थर्ड; बिहार चुनाव में किसने कितना पसीना बहाया
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Rahul Gandhi Bihar Assembly Elections अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।