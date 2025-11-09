Bihar Elections: वोट चोरी कर चुनाव जीतते हैं मोदी-शाह, राहुल ने EC पर भी आरोप दोहराए

संक्षेप: Bihar Elections: राहुल गांधी ने कहा बीजेपी आरएएस एक तरफ,कांग्रेस पार्टी,तेजस्वी जी एक तरफ। नफरत से विरोधी पार्टी जनता को डराना चाहती है। देश व बिहार के युवा को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है इस पर बात नहीं करते।

Bihar Elections: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सह वरीय कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को किशनगंज में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान में दो विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ आरएसएस देश को बांटना चाहती है। दूसरी तरफ कांग्रेस, महागबंधन देश को जोड़ना चाहती है। राहुल गांधी रविवार को बहादुरगंज खेल स्टेडियम में आयोजित सभा में बोल रहे थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

राहुल गांधी ने कहा कि हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आरोप लगाया है कि इलेक्शन कमीशन नरेंद्र मोदी से मिलकर वोट चोरी कर रहा है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुनाव नहीं जीतते हैं, आपका वोट चोरी कर चुनाव जीतते है। उन्होंने कहा कि वोट चोरी रोकना मेरी जिम्मेवारी है और सबों की जिम्मेवारी है। हमने चार हजार किलोमीटर भारत की यात्रा की। देश में फैले नफरत को हटाने के लिए। नफरत के बाजार को बंद कराना है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सोच में नफरत है,वे देश को बांटना चाहते हैं।

राहुल गांधी ने कहा बीजेपी आरएएस एक तरफ,कांग्रेस पार्टी,तेजस्वी जी एक तरफ। नफरत से विरोधी पार्टी जनता को डराना चाहती है। देश व बिहार के युवा को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? बिहार में में यूनिवर्सिटी,कॉलेज बेची जा रही है या बंद हो रही है। बिहार के लोग अलग-अलग प्रदेशों में मिलेंगे। दुबई में भी मिलेंगे। बिहार के लोग वहां मेहनत करते है वो भी दूसरे प्रदेशों में। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश जी ने बिहार में मोदी जी ने देश में रोजगार खत्म करने का काम किया है।

कहा कि मोबाइल के पीछे मेड इन चाइना लिखा रहता है। हम चाहते हैं मेड इन बिहार लिखा हो। पिछले बीस साल में नीतीश जी ने कितने फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाये, यह बताएं।राहुल गांधी ने कहा कहा कि एनडीए के नेता आकर कहते है बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है। वे झूठ बोलते हैं। अमेरिका के हजारों रुपए का मखाना मिलता है। लेकिन बिहार की जनता को मखाना का फायदा नहीं होता है।