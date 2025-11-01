Bihar Chunav: मतदान के दिन भी मोदी मांगेंगे वोट, बिहार के इन जिलों में 6 नवम्बर को पीएम की रैली

संक्षेप: Bihar Chunav: पीएम नरेंद्र मोदी छह नवम्बर को भागलपुर और अररिया में चुनावी जनसभाओं में एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे।

Bihar Chunav: बिहार में फिर एकबार एनडीए सरकार के मिशन पर पीएम नरेंद्र मोदी धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। पहले चरण के चुनाव के दिन भी पीएम वोट मांगेंगे। 6 नवम्बर को प्रधानमंत्री भागलपुर और अररिया में चुनावी जनसभाओं में हुंकार भरेंगे। इससे पहले नवादा, पटना, कटिहार, सहरसा में भी पीएम के प्रोग्राम होने वाले हैं। नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर को भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की धरती समस्तीपुर से मिशन बिहार का आगाज किया था।

बिहार बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रभात मालाकार से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री छह नवम्बर को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। उस दिन विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग होने वाली है। पीएम दूसरे चरण के विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं को संबोधित करेंगे। अब तक की जानकारी के अनुसार पीएम भागलपुर और अररिया की रैलियों में शामिल होंगे और एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में पीएम रैली को संबोधित करेंगे जिसमें करीब 5 लाख लोगों के आने की संभावना है।

इससे पहले 2 नवम्बर (कल रविवार) को पटना में पीएम का रोड शो होने वाला है। उसी दिन नवादा में पीएम की रैली भी है। शाम पांच बजे से राजधानी में रोड शो होगा। इसे लेकर पटना की सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है। उनकी सुरक्षा में दो हजार से अधिक बलों और पुलिस पदाधिकारियों की टीम तैनात रहेगी। बड़े पैमाने पर ट्रैफिक रूट में डायवर्सन भी किया गया है। पीएम के रोड शो को लेकर कदमकुआं से दरियापुर की ओर जाने वाला रास्ता बंद रहेगा। जानकारी के मुताबिक पटना में पीएम मोदी का रोड शो दिनकर गोलंबर से शुरू होगा और कदमकुआं, बारीपथ, बाकरगंज होते हुए उद्योग भवन तक पहुंचेगा। रूट क्लियर रखने और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जा रहा है।