बिहार चुनाव: 70 पार वाले MLA को टिकट कटने का डर; भाजपा, जदयू और राजद में लिस्ट लंबी है

आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा, जदयू और राजद समेत अन्य पार्टियों के कई उम्रदराज विधायकों का टिकट कट सकता है। 70 साल की उम्र से ऊपर वाले माननीयों को अपने टिकट कटने का डर ज्यादा सता रहा है।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए और महागठबंधन के कई उम्रदराज विधायकों को अपना टिकट कटने का डर सता रहा है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) में 70 पार वाले विधायकों की लिस्ट लंबी है। बिहार में मौजूदा 243 विधायकों में विभिन्न दलों के ऐसे 68 विधायक हैं, जिनकी उम्र 65 पार है। वहीं, इनमें 31 की आयु 70 से 80 साल के बीच है।

कई-कई बार जनता द्वारा चुनकर आए इन विधायकों पर इस बार तलवार लटकी है। वे खुद संशय में हैं कि पार्टी उन्हें टिकट देगी या नहीं। 2025 के समर में वे मैदान में उतर पाएंगे या नहीं। क्षेत्र में दूसरे कई दावेदार फील्डिंग करते नजर आ रहे हैं। पार्टियों में भी अंदरखाने ऐसे कई विधायकों की जगह युवा, नए तथा दूसरे तेजतर्रार कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाने की चर्चा है। अपनी उम्मीदवारी पर तलवार लटकता देख इनमें से कइयों ने अपने पुत्र-पुत्री को आगे कर दिया है।

हालांकि यह तो टिकट बंटवारे के बाद ही पता चलेगा कि पैंसठ-सत्तर पार कितने उम्मीदवार मैदान में फिर उतरने में कामयाब रहे, कितने अपने पुत्र-पु्त्रियों को उतार पाए, कितने की सीट किसी और कार्यकर्ता के हाथ चली गई, पर निगाहें टिकी हैं। वैसे, उम्रदराज नेताओं में ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव जैसे भी कई हैं जिनका फिर मैदान में उतरना तय माना जा रहा है।

उधर, पार्टियों ने भी उम्रदराज नेताओं की दावेदारी को लेकर फिलहाल कुछ स्पष्ट नहीं किया है। एनडीए के एक शीर्ष नेता ने पूछे जाने पर बताया कि उम्रदराज नेताओं की सीट पर उनकी जीत की संभावना तलाशी जाएगी। भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया, अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है।

भाजपा में उम्रदराज विधायक सबसे अधिक: बात 70 पार वाले नेताओं की करें तो भाजपा में इनकी भरमार है। इस पार्टी के दर्जनभर विधायक 70 से 78 साल के बीच के हैं। इनमें मंत्री तथा 8 बार के विधायक डॉ. प्रेम कुमार, 7 बार के विधायक तथा विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव से लेकर पूर्व मंत्री तथा पांच बार जीते अमरेन्द्र प्रताप सिंह तक शामिल हैं। दूसरे नंबर पर 8 विधायकों संग राजद, 7 विधायकों के साथ जदयू तीसरे नंबर पर है। इस सूची में इनमें 9 बार जीते हरिनारायण सिंह तो 8-8 बार जीते बिजेंद्र प्रसाद यादव और डॉ. प्रेम कुमार के अलावा कांग्रेस और सीपीआई विधायक भी शामिल हैं।

भाजपा में उम्रदराज विधायकों की लिस्ट- छपरा- डॉ. सीएन गुप्ता ( 78), आरा- अमरेंद्र प्रताप सिंह (78), रामनगर- भागीरथी देवी (75), कुम्हरार- अरुण कुमार सिन्हा (74), बड़हरा- राघवेंद्र प्रताप सिंह (73), राजनगर- रामप्रीत पासवान (72), जमुई- रामनारायण मंडल (72), पटना साहिब - विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव (72), वजीरगंज- वीरेंद्र सिंह (72), गया- डॉ. प्रेम कुमार (70), नरपतगंज- जयप्रकाश यादव (70), बगहा- श्रीराम सिंह (70)।

आरजेडी में 70 पार की उम्र वाले विधायकों की सूची- रफीगंज- मो. नेहालुद्दीन (73), सीवान- अवध बिहारी चौधरी (71), रघुनाथपुर- हरिशंकर यादव (70), चेरिया बरियारपुर- राजवंशी महतो (70), नाथनगर से अली अशरफ सिद्दीकी (71), जगदीशपुर से रामविशुन सिंह (71), कुर्था- बागी कुमार वर्मा (71), फतुहा- डॉ. रामानंद यादव (70)।

जेडीयू में उम्रदराज विधायक- हरनौत- हरिनारायण सिंह (80), सुपौल- बिजेंद्र प्रसाद यादव (79 साल), बेलदौर- पन्नालाल पटेल (77), निर्मली- अनिरुद्ध प्रसाद यादव (76), महिषी- गुंजेश्वर साह (76), आलमनगर- नरेंद्र नारायण यादव (74), हिलसा- कृष्णमुरारी शर्मा उर्फ प्रेम मुखिया (73)।

कांग्रेस के 70 पार वाले MLA- महाराजगंज- विजय शंकर दुबे (77), मनिहारी- मनोहर प्रसाद सिंह (76 साल), भागलपुर- अजीत शर्मा (71)।

सीपीआई:- तेघड़ा से रामरतन सिंह (74)।

65 से अधिक उम्र वाले भी बहुतेरे पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और माले विधायक दल के नेता महबूब आलम अगले साल 70 के हो जाएंगे। 65 पार वाले विभिन्न दलों के मौजूदा विधायकों में श्रीनारायण प्रसाद, रेणु देवी, प्रमोद कुमार सिन्हा, शशिभूषण सिंह, लालबाबू प्रसाद गुप्ता, विनोद नारायण झा, अरुण शंकर प्रसाद, समीर कुमार महासेठ, भारत भूषण मंडल, मो. आफाक आलम, विजय कुमार खेमका, मिश्रीलाल यादव, मुरारी मोहन झा, बिजेन्द्र चौधरी, रामप्रवेश राय, कुसुम देवी, सुनील कुमार, जनक सिंह, डॉ. रामानुज प्रसाद, वीणा सिंह, अशोक कुमार, विजय कुमार चौधरी, सुरेन्द्र मेहता, ललित नारायण मंडल, भूदेव चौधरी, अजय कुमार सिंह, प्रह्लाद यादव, श्रवण कुमार, ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू, भरत बिंद, जयकुमार मंडल, अनिल कुमार, दामोदर रावत आदि हैं।