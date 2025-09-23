महागठबंधन का घोषणा पत्र किस्तों में जारी होगा; EBC पर कल पहला ऐलान करेंगे राहुल और तेजस्वी
बिहार विधानसभा चुनाव के महागठबंधन का मैनिफेस्टो का पहला हिस्सा बुधवार को जारी होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पटना में अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) वर्ग के लिए बड़ा ऐलान करेंगे।
आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन का मैनिफेस्टो किस्तों में जारी किया जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) को साधने के लिए महागठबंधन बुधवार को बड़ा ऐलान करने वाला है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में इसकी घोषणा करेंगे।
जो अहम ऐलान होने वाला है उसमें महागठबंधन के बिहार की सत्ता में आने पर आरक्षण की सीमा को 65 फीसदी तक बढ़ाने और इसमें अति पिछड़ों को मुकम्मल भागीदारी देना प्रमुख है। साथ ही बढ़े हुए आरक्षण की सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में भी शामिल कराए जाने का भी वादा किया जाएगा, ताकि कोर्ट से यह खारिज न हो सके। इसके अलावा स्पष्ट और प्रभावकारी जातीय जनगणना कराने का वादा भी संभव है।
वहीं, बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन पटना में अति पिछड़ों का जुटान करेगा। चुनावी घोषणा पत्र के आंशिक हिस्से का ऐलान कर महागठबंधन अति पिछड़ों को अपने पाले में करना चाहता है। ईबीसी को लेकर लिए गए निर्णयों पर मंगलवार को तेजस्वी यादव के सरकारी आवास एक पोलो रोड में गठबंधन के वरीय नेताओं ने मंथन किया।
ढाई घंटे तक चली इस बैठक में बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु, कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, राजद सांसद संजय यादव, सीपीआई माले के सांसद सुदामा प्रसाद, पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता, वीआईपी के नुरूल होदा आदि शामिल हुए।
बैठक में महागठबंधन के सभी दलों के बीच सीटों के समीकरण, मजबूत उम्मीदवारों का चयन और रणनीतिक मुद्दों पर एकजुट निर्णय लेने पर भी चर्चा हुई। गठबंधन का इस बात पर विशेष जोर है कि सशक्त और व्यापक चुनावी रणनीति बनाई जाए ताकि विपक्षी दलों को टक्कर दी जा सके।
बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में अल्लावरु ने एक बार फिर सीएम के चेहरे को लेकर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वहीं, शकील अहमद ने कहा कि गठबंधन में हमारी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसका फैसला हो गया है। हालांकि उन्होंने सीटों की संख्या बताने से इनकार कर दिया।
कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के जरिए तेजस्वी यादव पर दवाब बनाने की कोशिश के आरोपों को उन्होंने खारिज कर दिया। डिप्टी सीएम की कुर्सी पर मुकेश सहनी की दावेदारी को लेकर उन्होंने कहा कि हर कोई अपनी बात रखता है। इसमें कुछ गलत नहीं है।