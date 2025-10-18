Bihar Elections LIVE: महागठबंधन में सीटों पर बात नहीं सुलझी, अमित शाह और चिराग की बैठक
Bihar Elections LIVE Updates 18 October 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीटों की गांठ उलझती जा रही है। कई सीटों राजद, कांग्रेस और लेफ्ट के उम्मीदवार आमने-सामने हो गए हैं। कांग्रेस के अंदर भी टिकट बंटवारे पर घमासान छिड़ गया है, रिपोर्ट्स के अनुसार पार्टी के नाराज नेताओं ने पटना में एक बैठक बुलाई है। पहले चरण का नामांकन खत्म हो चुका है, दूसरे चरण की प्रक्रिया जारी है। एनडीए में सीट बंटवारे और प्रत्याशियों के ऐलान के बाद अब चुनाव प्रचार का अभियान शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे का आज आखिरी दिन है। पटना में सुबह 11 बजे वे हिन्दुस्तान समागम की चुनावी चर्चा में शामिल होंगे। इससे पहले लोजपा-रामविलास के मुखिया चिराग पासवान से उनकी बैठक होगी। हिन्दुस्तान समागम में आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी, वीआईपी चीफ मुकेश सहनी, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा समेत अन्य बड़े नेताओं का भी इंटरव्यू होगा।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़ी पल-पल की जानकारी लेटेस्ट अपडेट्स यहां पढ़ें-
Bihar Elections LIVE 10:12 AM- अमित शाह से मिलेंगे चिराग पासवान
लोजपा-रामविलास के मुखिया चिराग पासवान पटना के होटल मौर्य में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में यह मुलाकात होगी। शाह के बिहार दौरे का आज आखिरी दिन है। एक दिन पहले शाह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर पहुंचकर मुलाकात की थी।
Bihar Elections LIVE 09:58 AM- महागठबंधन में सीट बंटवारा अभी तक फाइनल नहीं
महागठबंधन में सीटों को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। पहले चरण का नामांकन खत्म हो गया है, दूसरे फेज का भी अंतिम दौर में है। इसके बावजूद राजद, कांग्रेस, वीआईपी और लेफ्ट पाटियों में सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है। राजद और कांग्रेस ने कुछ सीटों पर एक-दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतार दिए हैं।