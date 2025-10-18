Bihar Elections LIVE: महागठबंधन में सीटों पर बात नहीं सुलझी, अमित शाह और चिराग की बैठक

Bihar Elections LIVE Updates 18 October 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीटों की गांठ उलझती जा रही है। कई सीटों राजद, कांग्रेस और लेफ्ट के उम्मीदवार आमने-सामने हो गए हैं। कांग्रेस के अंदर भी टिकट बंटवारे पर घमासान छिड़ गया है, रिपोर्ट्स के अनुसार पार्टी के नाराज नेताओं ने पटना में एक बैठक बुलाई है। पहले चरण का नामांकन खत्म हो चुका है, दूसरे चरण की प्रक्रिया जारी है। एनडीए में सीट बंटवारे और प्रत्याशियों के ऐलान के बाद अब चुनाव प्रचार का अभियान शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे का आज आखिरी दिन है। पटना में सुबह 11 बजे वे हिन्दुस्तान समागम की चुनावी चर्चा में शामिल होंगे। इससे पहले लोजपा-रामविलास के मुखिया चिराग पासवान से उनकी बैठक होगी। हिन्दुस्तान समागम में आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी, वीआईपी चीफ मुकेश सहनी, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा समेत अन्य बड़े नेताओं का भी इंटरव्यू होगा।