बिहार चुनाव: लालू ने शरद यादव के बेटे को टिकट नहीं दिया, फोटो दिखा शांतनु बोले- समाजवाद की हार हुई

संक्षेप: Bihar Election: राजद ने प्रो0 चंद्रशेखर को मधेपुरा से टिकट दे दिया है। इससे शरद यादव के बेटे शांतनु यादव नाराज हैं। वे अपने पिता के क्षेत्र से राजद के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे।

Bihar Chunav: देश के बड़े समामवादी नेता शरद यादव के गढ़ मधेपुरा में उनके बेटे शांतनु को झटका लगा है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल(आरजेडी) ने शांतनु को टिकट नहीं दिया है। इस सीट पर शांतनु के चुनाव लड़ने की चर्चा थी। मधेपुरा से पूर्व शिक्षा मंत्री और रामचरित मानस पर विवादित टिप्पणी करने वाले विधायक सह पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेख का टिकट फाइनल कर दिया है। इस पर शरद यादव के बेटे का दर्द छलक गया है। शरद यादव की बेटी ने नाम लिए बिना लालू परिवार पर सीधा हमला किया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शांतनु यादव 2024 में ही लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। वे राजद के सदस्य हैं और तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते हैं। पिता के कारण लालू परिवार से उनके अच्छे रिश्ते हैं। 2024 में उन्हें टिकट तो नहीं मिला पर विधानसभा चुनाव 2025 में टिकट का भरोसा दिया गया था। इसके लिए वे सतत तैयारी भी कर रहे थे। पर उनकी इस उम्मीदों पर भी पानी फिर गया जब प्रो0 चंद्रशेखर का नाम राजद ने फाइनल कर दिया।