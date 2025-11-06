Hindustan Hindi News
Bihar Elections 2025: राम मंदिर पर फिर विवादित बोले खेसारी , महाराष्ट्रा सरकार की नोटिस पर क्या कहा?

संक्षेप: Bihar Elections 2025: खेसारी लाल यादव ने कहा कि राम मंदिर में पढ़कर कोई प्रोफेसर नहीं बन सकता। यह भी कहा कि मेरे साथ लगातार गलत हो रहा है। 

Thu, 6 Nov 2025 08:44 AMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Elections 2025: छपरा से राजद के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने राम मंदिर पर फिर विवादित बयान दिया है। खेसारी लाल ने अपने बूथ पर मतदान किया। उन्होंने पावर स्टार पवन सिंह और उनके मकान पर महाराष्ट्रा सरकार की नोटिस पर भी बात की। कहा कि राम मंदिर में पढ़कर कोई प्रोफेसर नहीं बन सकता। यह भी कहा कि मेरे साथ लगातार गलत हो रहा है जिसमें चुनाव लड़ना भी शामिल है।

छपरा में फर्स्ट फेज में गुरुवार को मतदान हो रहा है। राजद के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने अपने बूथ पर पहुंचकर वोट डाला। स्टार को देखने भीड़ उमड़ पड़ी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने रहा कि उनके साथ लगातार गलत हो रहा है। राम मंदिर पर टिप्पणी के सवाल पर कहा कि राम मंदिर आस्था से भले ही जुड़ा है पर वहां पढ़कर कोई मास्टर या प्रोफेसर बन जाएंगे क्या। राम मंदिर पर बयानबाजी के कारण खेसारी लाल पवन सिंह, रवि किशन, निरहुआ, मनोज तिवारी के निशाने पर आ गए थे। निरहुआ ने तो यहां तक कह दिया था कि उन्हें कोई समझाए कि माफी मांग लें।

मुंबई स्थित मकान पर महाराष्ट्रा सरकार की नोटिस पर खेसारी ने कहा कि उसका बिहार के चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है लेकिन, पसीने की कमाई से घर बनाया है। भगवान सब देख रहे हैं। वे सब ठीक कर देंगे। हर चीज मेरे साथ गलत ही हो रहा है। मैं नहीं चाहता था राजनीति में आना पर आ गया। मेरे घर पर नोटिस हुई इसका बिहार के विकास से कुच लेना देना नहीं है। भगवान पर भरोसा है।

नेताओं के बयान और व्यक्तिगत टिप्पणी पर उन्होंने ने कहा कि इन चर्चाओं से बिहार की जनता का कोई भला नहीं होगा। सवाल व्यवस्था को बदलने का है। बिहार में युवाओं को नौकरी, रोजगार कैसे मिले, सभी सुविधाएं कैसे बहाल हो, बेहतर बिहार कैसे बनेगा इन मुद्दों पर चर्चा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अबतक लड़ना सीखा है और आगे भी लड़ता रहूंगा। बिहार में आज पहले चरण के चुनाव में 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान जारी है। करीब पौने चार करोड़ मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग करने वाले हैं।

