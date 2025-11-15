Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar Elections IPS Shivdeep Lande Jamalpur Araria Result
सियासी डगर पर बिहार के सिंघम का क्या अंजाम? दोनों सीटों पर कैसा रहा शिवदीप लांडे का परिणाम

सियासी डगर पर बिहार के सिंघम का क्या अंजाम? दोनों सीटों पर कैसा रहा शिवदीप लांडे का परिणाम

संक्षेप: बिहार के सिंघम के तौर पर पहचान रखने वाले आईपीएस शिवदीप लांडे की सियासी महत्वाकांक्षा धरातल पर ढेर हो गई। बिहार विधानसभा चुनाव में शिवदीप लांडे दो सीटों से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे थे।

Sat, 15 Nov 2025 05:11 PMDeepak लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार के सिंघम के तौर पर पहचान रखने वाले आईपीएस शिवदीप लांडे की सियासी महत्वाकांक्षा धरातल पर ढेर हो गई। बिहार विधानसभा चुनाव में शिवदीप लांडे दो सीटों से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे थे। उन्होंने अररिया और जमालपुर से पर्चा भरा था, लेकिन किसी भी सीट से जीत नहीं हासिल कर सके। शिवदीप लांडे काफी हाई-प्रोफाइल उम्मीदवार थे। ऐसे में उम्मीदें भी काफी ज्यादा थीं। लेकिन इसके बावजूद उनका राजनीतिक डेब्यू यादगार नहीं बन पाया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कैसा रहा दोनों सीटों पर परिणाम
शिवदीप लांडे की उम्मीदवारी के चलते जमालपुर सीट सुर्खियों में आ गई थी। यहां पर जेडीयू के नचिकेता मंडल ने जीत हासिल की है। उन्होंने 96683 वोट हासिल किए और आईआईपी के उम्मीदवार नरेंद्र कुमार को 36,228 वोटों से शिकस्त दी। वहीं, शिवदीप लांडे अपनी पॉपुलैरिटी को वोटों में तब्दील नहीं कर पाए। उन्हें मात्र 15655 वोट मिले और वह तीसरे स्थान पर रहे। अररिया में भी शिवदीप लांडे की किस्मत रंग नहीं ला पाई। यहां पर शिवदीप को मात्र 4085 वोट मिले और वह चौथे स्थान पर रहे। अररिया में कांग्रेस के अबिदुर रहमान ने 91529 वोट हासिल किए और जेडीयू की शगुफ्ता अजीम को 12741 वोटों से हराया।

आईपीएस सेवा से लिया था वीआरएस
लांडे 2006 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी रहे हैं। उन्होंने सितंबर 2024 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) ले ली थी। इस्तीफे से पहले वे पूर्णिया रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) पद पर कार्यरत थे। सेवा काल के दौरान लांडे कई जिलों में पुलिस अधीक्षक (एसपी) रहे, जिनमें मुंगेर, अररिया और पटना सिटी शामिल हैं। वे पांच वर्षों तक प्रतिनियुक्ति पर महाराष्ट्र भी गए थे। वर्ष 2022 में वे बिहार लौटे और कोसी रेंज के पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) के रूप में पदस्थापित हुए थे। 49 साल के शिवदीप लांडे के चुनावी घोषणापत्र के मुताबिक उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

चुनाव से पहले लांडे ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि मैंने निर्णय लिया है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में दो सीटों जिसमें जमालपुर और अररिया से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने बताया कि, ‘मैंने अपनी राजनीतिक पार्टी ‘हिंद सेना’ इस अप्रैल में बनाई थी, लेकिन यह अभी तक निर्वाचन आयोग से इसका पंजीकरण नहीं सका है।’

Deepak

लेखक के बारे में

Deepak
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 18 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। यहां पर टी-20 वर्ल्ड कप 2024, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और आईपीएल भी कवर कर चुके हैं। इसके अलावा महाकुंभ 2025 में वीडियो स्टोरीज पर काम किया है। और पढ़ें
Bihar Elections Bihar bihar election result
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।