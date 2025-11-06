Bihar Elections: गड़बड़ी करेंगे तो बुर्का उठाना पड़ेगा; मतदान के बीच गिरिराज सिंह का बयान

संक्षेप: बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होने कहा कि अगर गड़बड़ कोई करेगा तो बुर्का उठाना पड़ेगा। उन्होने कहा कि चुनाव आयोग ने जांच के लिए हर बूथ पर एक आंगनबाड़ी सेविका को नियुक्त किया है। जो इसकी जांच करेंगी।

बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बीच केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह बुर्का पहनकर आने वाली महिलाओं और फर्जी मतदान को लेकर कहा कि अगर गड़बड़ कोई करेगा तो बुर्का उठाना पड़ेगा। उन्होने कहा कि चुनाव आयोग ने जांच के लिए हर बूथ पर एक आंगनबाड़ी सेविका को नियुक्त किया है। जो इसकी जांच करेंगी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर जिन्हें महसूस होगा कि कोई बुर्के में आया है और उसका वोट फर्जी हो रहा है तो उसे देखने का और दिखाने का काम आंगनबाड़ी सेविका करेगी। इसे धर्म से नहीं लेना चाहिए। ये पाकिस्तान नहीं है जो यहां शरिया कानून है। तेजस्वी यादव का कानून आएगा नहीं जो यहां शरिया लागू होगा।