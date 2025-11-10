Hindustan Hindi News
Bihar Chunav: मर्द-औरत के वोट के नंबर छिपाने के आरोप पर EC का तेजस्वी को दो टूक जवाब; अभी नहीं

संक्षेप: बिहार चुनाव के पहले चरण के 4 दिन बाद भी महिला-पुरुषों के सीटवार मतदान आंकड़े जारी नहीं होने पर तेजस्वी समेत विपक्ष ने चुनाव आयोग को घेरा है। जिस पर अब आयोग ने जवाब दिया है। 

Mon, 10 Nov 2025 08:10 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान संपन्न हो जाने के 4 दिन बाद भी सीटवार जेंडर वाइस डाटा (महिला-पुरुष मतदान आंकड़े) उपलब्ध नहीं होने पर तेजस्वी यादव समेत पूरे विपक्ष ने चुनाव आयोग की घेराबंद शुरू कर दी है। और सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि आयोग ने इस मामले पर जवाब देते हुए कहा है कि सीटवार महिला-पुरुषओं के मतदान आंकडे़ फाइनल वोटिंग के बाद दिए जाते हैं। यानी कि दूसरे चरण के बाद सभी आंकड़े सार्वजनिक किए जाएंगे। 11 नवंबर को सेकंड फेज का मतदान है।

आपको बता दें पहले चरण में 65.08 फीसदी मतदान हुआ है। जो अबतक का सबसे ज्यादा मतदान है। महिलाएं पुरुषों से मतदान में काफी आगे रही। महिलाओं ने 69.04% वोट डाले। वहीं पुरुषों का मतदान प्रतिशत 61.56 रहा। पुरुषों से 8% के अंतर से महिलाएं आगे रहीं। इसके अलावा सबसे ज्यादा मीनापुर सीट पर 77.54% मत पड़े।

वहीं सबसे कम कुम्हरार में 40.17% वोटिंग हुई। बोचाहन सीट पर पुरुषों का मतदान प्रतिशत सबसे ज्यादा 73.78% रहा। वहीं सबसे कम कुम्हरार में 41.10 फीसदी रहा। महिलाओं ने मीनापुर सीट पर सबसे ज्यादा 82.49 फीसदी वोट डाले, वहीं कुम्हरार में 39.19 फीसदी महिलाओं का वोटिंग परसेंटजेज रहा।

वहीं इस मामले पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि 4 दिन हो गए हैं और अभी तक यह आंकड़ा नहीं आया है कि कितनी महिलाओं ने वोट दिया और कितने पुरुषों ने वोट दिया। जब हम तकनीकी रूप से पिछड़े थे, तो यह शाम को ही आ जाता था। अब हम तकनीक में बहुत आगे हैं, हम डिजिटल इंडिया हैं। उसके बाद भी, चुनाव आयोग 4 दिन बाद भी आंकड़ें क्यों नहीं दे रहा है? यह एक रहस्य है।

