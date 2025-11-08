Hindustan Hindi News
Bihar Elections: पीएम की कनपट्टी पर कट्टा रखें नीतीश, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का अटपटा बयान; खलबली मची

Bihar Elections: पीएम की कनपट्टी पर कट्टा रखें नीतीश, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का अटपटा बयान; खलबली मची

संक्षेप: Bihar Elections: पवन खेड़ा ने कहा कि नीतीश कुमार को पीएम की कनपट्टी पर कट्टा रखकर खुद को सीएम फेस घोषित करवा लेना चाहिए। कांग्रेस नेता के बयान पर बिहार में सियासत सुलग गई है।

Sat, 8 Nov 2025 03:26 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Elections: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीएम नरेंद्र मोदी के कट्टा वाले बयान पर पलटवार करते हुए अटपटा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को पीएम की कनपट्टी पर कट्टा रखकर खुद को सीएम फेस घोषित करवा लेना चाहिए। कांग्रेस नेता के बयान पर बिहार में सियासत सुलग गई है। जदयू और बीजेपी के नेताओं ने इस बयान पर कांग्रेस नेता कड़ी आलोचना की है।

पीएम मोदी अपनी चुनावी रैलियों में कहते हैं कि राजद ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करवाया। वे अपने भाषण में अक्सर राजद पर कट्टा, दोनाली, अपहरण की संस्कृति का आरोप लगाते हैं। पवन खेड़ा ने पटना में इस पर पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को सलाह देना चाहुंगा कि पीएम को कनपट्टी पर कट्टा रखकर खुद को सीएम चेहरा घोषित करवा लें। ऐसे आपको सीएम फेस घोषित नहीं करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मैं बोल रहा हूं इस पर फिर नया केस हो जाएगा। पहले से ही कई हो रखा है।

पवने खेड़ा ने कहा कि उनको वही भाषा समझ में आती है। गुजरात में ऐसे ही चलाया। सत्ता पर काबिज हुए और सरकार चलाई। सब जानते हैं कि केशुभाई पटेल से हरेन पांड्या तक के किस्से सब जानते हैं। जिस प्रदेश से आते हैं वहां से गांधी आए हैं। ऐसी भाषा नहीं चलेगी।

कांग्रेस मीडिया सह पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने कहा पहले चरण के विधान सभा चुनाव के 121 सीटों में 72 सीटों पर पर महागठबंधन की जीत होगी। इस चुनाव में बेरोजगारी, पलायन और सरकार के प्रति नाराजगी सबसे बड़ा मुद्दा है। शनिवार को स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की चुनावी सभा से महागठबंधन को लाभ मिल रहा है। मतदान केंद्र वार आंकड़ों के आधार पर महागठबंधन की स्थिति बहुत बेहतर है।

उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए कि गृह मंत्री अमित शाह होटल में किससे मिल रहे हैं। इस दौरान होटल का सीसी टीवी कैमरा बंद कर दिया जाता है। उन्होंने दावा किया कि प्रथम चरण के मतदान के बाद राज्य के अधिकारी एनडीए नेताओं से डर नहीं रहे हैं।

