बिहार चुनाव: 1 करोड़ लोगों की राय से बनेगा बीजेपी का मेनीफेस्टो; 5 से 20 अक्टूबर तक अभियान

बिहार चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र एक करोड़ लोगों की राय से बनेगा। जिसके लिए 5 से 20 अक्टूबर तक अभियान चलाया जाएगा। लोगों से मिस्ड कॉल और ईमेल के जरिए भी सुझाव एकत्रित किए जाएंगे। सुझाव पेटियां हर चौक-चौराहे, स्टेशन, बस स्टैण्ड, मॉल और बाजारों में रखी जाएंगी।

बिहार चुनाव के लिए भाजपा घोषणा पत्र तैयार करने के पहले एक करोड़ लोगों से सुझाव लेगी। इसके लिए पूरे प्रदेश में पार्टी सुझाव अभियान चलाएगी। भाजपा की घोषणा पत्र कमेटी के सदस्य सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह अभियान 5 से 20 अक्टूबर तक चलेगा। भाजपा अपना चुनावी घोषणापत्र जारी करने से पहले पूरे प्रदेश में लगभग एक करोड़ से अधिक लोगों से सुझाव एकत्रित करने का निश्चय किया है। शनिवार को भाजपा दफ्तर में डॉ. कुमार ने पत्रकारों से कहा कि पार्टी इसके लगभग 3000 से अधिक सुझाव पेटियां 243 विधानसभा क्षेत्रों के प्रमुख स्थानों पर रखेगी, जिसमें लोग अपना सुझाव दे सकेंगे।

आज के इस तकनीकी युग में लोगों से मिस्ड कॉल एवं ईमेल के माध्यम से भी सुझाव एकत्रित किए जाएंगे। सुझाव पेटियां हर चौक-चौराहे, स्टेशन, बस स्टैण्ड, मॉल और बाजारों में रखी जाएंगी। भाजपा के विभिन्न मंच और मोर्चा के कार्यकर्ता अपने-अपने मंचों के माध्यम से समुदाय के सभी वर्गों के बीच जाकर उनके सुझाव एकत्रित करेंगे। मंत्री ने बताया कि रविवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय से विभिन्न जिलों के लिए रथों को प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।