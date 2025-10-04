Bihar Elections BJP manifesto will be based on the opinions of 1 crore people campaign from 5th to 20th October बिहार चुनाव: 1 करोड़ लोगों की राय से बनेगा बीजेपी का मेनीफेस्टो; 5 से 20 अक्टूबर तक अभियान, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar Elections BJP manifesto will be based on the opinions of 1 crore people campaign from 5th to 20th October

बिहार चुनाव: 1 करोड़ लोगों की राय से बनेगा बीजेपी का मेनीफेस्टो; 5 से 20 अक्टूबर तक अभियान

बिहार चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र एक करोड़ लोगों की राय से बनेगा। जिसके लिए 5 से 20 अक्टूबर तक अभियान चलाया जाएगा। लोगों से मिस्ड कॉल और ईमेल के जरिए भी सुझाव एकत्रित किए जाएंगे। सुझाव पेटियां हर चौक-चौराहे, स्टेशन, बस स्टैण्ड, मॉल और बाजारों में रखी जाएंगी। 

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSat, 4 Oct 2025 10:32 PM
share Share
Follow Us on
बिहार चुनाव: 1 करोड़ लोगों की राय से बनेगा बीजेपी का मेनीफेस्टो; 5 से 20 अक्टूबर तक अभियान

बिहार चुनाव के लिए भाजपा घोषणा पत्र तैयार करने के पहले एक करोड़ लोगों से सुझाव लेगी। इसके लिए पूरे प्रदेश में पार्टी सुझाव अभियान चलाएगी। भाजपा की घोषणा पत्र कमेटी के सदस्य सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह अभियान 5 से 20 अक्टूबर तक चलेगा। भाजपा अपना चुनावी घोषणापत्र जारी करने से पहले पूरे प्रदेश में लगभग एक करोड़ से अधिक लोगों से सुझाव एकत्रित करने का निश्चय किया है। शनिवार को भाजपा दफ्तर में डॉ. कुमार ने पत्रकारों से कहा कि पार्टी इसके लगभग 3000 से अधिक सुझाव पेटियां 243 विधानसभा क्षेत्रों के प्रमुख स्थानों पर रखेगी, जिसमें लोग अपना सुझाव दे सकेंगे।

आज के इस तकनीकी युग में लोगों से मिस्ड कॉल एवं ईमेल के माध्यम से भी सुझाव एकत्रित किए जाएंगे। सुझाव पेटियां हर चौक-चौराहे, स्टेशन, बस स्टैण्ड, मॉल और बाजारों में रखी जाएंगी। भाजपा के विभिन्न मंच और मोर्चा के कार्यकर्ता अपने-अपने मंचों के माध्यम से समुदाय के सभी वर्गों के बीच जाकर उनके सुझाव एकत्रित करेंगे। मंत्री ने बताया कि रविवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय से विभिन्न जिलों के लिए रथों को प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

ये भी पढ़ें:बिहार चुनाव: जेडीयू ने एक चरण में वोटिंग मांगी, भाजपा ने बुर्का बैन करने को कहा
ये भी पढ़ें:दो चरणों में हो बिहार चुनाव, काटे गए नामों की लिस्ट हो जारी; आयोग से RJD की मांग
ये भी पढ़ें:संजय जायसवाल ने पीके पर 125 करोड़ की मानहानि का केस ठोंका; ‘पेट्रोल चोर’ कहा था

इसके अलावा एक वेबसाइट भी लॉन्च होगी। इस घोषणापत्र में बिहार को विकसित बिहार बनाने को लेकर सभी सुझावों को सम्मिलित किया जाएगा। रूंगटा बोले-विभिन्न संगठनों से भी लिये जाएंगे सुझाव प्रदेश प्रवक्ता और कमेटी के सदस्य सुरेश रूंगटा ने कहा कि घोषणापत्र के लिए विभिन्न संगठनों से भी सुझाव लिए जाएंगे। उन्होंने 8980243243 नंबर जारी करते हुए कहा कि इसपर मिस्ड कॉल करने के बाद यहां से फोन जाएगा और उनसे सुझाव लिया जाएगा। पार्टी सांसद मनन मिश्रा ने दावा किया कि ऐसी कोई पार्टी नहीं होगी जो घोषणा पत्र जारी करने के पहले इतना विचार विमर्श करती है।