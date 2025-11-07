Bihar Chunav: बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस; झाझा में इन दलों को नहीं मिला मौका, 1951 से 2015 तक के सिकंदर कौन?

संक्षेप: Bihar Chunav: झाझा में कांग्रेस के अलावा सोशलिस्ट व संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जनता, समता पार्टी, जनता दल, जदयू व भाजपा के उम्मीदवार भी जीते। पर वामपंथी दल तथा बसपा के अलावा मुख्यधारा वाले दल में सिर्फ राजद इस विस सीट पर जीत के स्वाद से वंचित है।

Fri, 7 Nov 2025 10:54 AM

Bihar Chunav: बिहार के झाझा में मतदाताओं ने बीते 75 साल में चुनावी समर में कूदने वाली लगभग हर पार्टी को मौका दिया है। यहां से कांग्रेस के अलावा सोशलिस्ट व संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जनता, समता पार्टी, जनता दल, जदयू व भाजपा के उम्मीदवारों ने भी जीत का वरण कर विधानसभा का सफर तय किया है। हालांकि वामपंथी दल तथा बसपा के अलावा मुख्यधारा वाले दल में सिर्फ राजद इस विस सीट पर जीत के स्वाद से वंचित है। साल 1957 में इस सीट ने कुछ माह के लिए एसटी समुदाय के भागवत मुर्मू को भी अपनी नुमाइंदगी का मौका दिया था। वह कांग्रेस से जीते थे।

पूर्व सीएम चंद्रशेखर सिंह तीन बार जीते झाझा विधानसभा सीट से सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रहे स्व.चंद्रशेखर सिंह उर्फ लल्लू बाबू ने तीन बार जीत दर्ज की है। उनके अलावा चार बार पूर्व मंत्री शिवनंदन झा, दो बार शिवनंदन यादव व तीन बार उनके पुत्र रविंद्र यादव तथा एक बार पूर्व मंत्री श्रीकृष्ण सिंह को भी अपनी नुमाइंदगी का मौका दिया है। अब तक के अपने इतिहास में झाझा विस के मतदाताओं ने सर्वाधिक पांच बार दामोदर रावत को बिहार विधानसभा के सदन तक पहुंचाया है। 2015 के चुनाव को छोड़ साल 2000 में समता पार्टी के टिकट पर तथा फिर 2005 से 2020 तक के अन्य चुनावों में वे जदयू या एनडीए के टिकट विस पहुंचे थे।

झाझा विधानसभा सीट पर 1951 से 2015 तक के सिकंदर साल विजयी प्रत्याशी पार्टी 1951 चंद्रशेखर सिंह कांग्रेस

1957 भागवत मुर्मू कांग्रेस

1957 चंद्रशेखर सिंह कांग्रेस

1962 श्रीकृष्ण सिंह सोशलिस्ट पार्टी

1967 शिवनंदन झा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी

1969 चंद्रशेखर सिंह कांग्रेस

1972 शिवनंदन झा सोशलिस्ट पार्टी

1977 शिवनंदन झा जनता पार्टी

1980 शिवनंदन यादव कांग्रेस

1985 शिवनंदन यादव कांग्रेस

1986 डॉ.रविंद्र यादव कांग्रेस

1990 शिवनंदन झा जनता दल

1995 डॉ.रविंद्र यादव कांग्रेस

2000 दामोदर रावत समता पार्टी

2005 फरवरी दामोदर रावत जदयू

2005 अक्टूबर दामोदर रावत जदयू

2010 दामोदर रावत जदयू

2015 डॉ.रविंद्र यादव भाजपा