Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar Elections Anant Singh in jail Lallan Singh campaigns in Mokama said Dularchand murder conspiracy
Bihar Elections: अनंत सिंह जेल में, मोकामा में प्रचार करने ललन सिंह उतरे; दुलारचंद मर्डर को साजिश बताया

Bihar Elections: अनंत सिंह जेल में, मोकामा में प्रचार करने ललन सिंह उतरे; दुलारचंद मर्डर को साजिश बताया

संक्षेप: Bihar Elections: अनंत सिंह के जेल जाने के बाद ललन सिंह मोकामा में प्रचार अभियान में उतर गए हैं। उन्होंने दुलारचंद यादव हत्याकांड को साजिश बताया।

Mon, 3 Nov 2025 12:41 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bihar Elections: बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा की जंग काफी दिलचस्प हो गई है। दुलारचंद यादव हत्याकांड के बाद सबकी नजरें मोकामा पर टिकी हैं। प्रसाशन और चुनाव आयोग ने चौकसी बढ़ा दी है तो एनडीए के नेता भी मोकामा को लेकर सुपरएक्टिव हो गए हैं। दुलारचंद मर्डर केस में अनंत सिंह के जेल जाने के बाद जदयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मोकामा की कमान थाम ली है। सोमवार को चुनाव प्रचार में पहुंचे ललन सिंह ने कहा कि कानून निष्पक्षता के साथ अपना काम कर रहा है लेकिन मोकामा कांड एक साजिश है जिसकी गहन जांच पुलिस कर रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ललन सिंह ने पंडाकर में कहा कि 30 अक्टूबर की घटना के बाद पुलिस और प्रसाशन की टीम तुरंत वहां पहुंची और तत्परता से तहकीकात की गयी। इसमें तुरंत एक्शन भी लिया गया। सुसाशन की सरकार ने इमानदारी से कार्रवाई की। हमने कानून के राज का सम्मान किया। आज वो(अनंत सिंह) नहीं हैं। ऐसे में मैने चुनाव की कमान संभाल लिया है। लेकिन जो कुछ भी हुआ उसमें बड़ा षडयंत्र है। यह घटना अपने आप नहीं हुई। घटना कराए जाने की साजिश रची गई थी। पुलिस इसकी जांच कर रही है। सारे षडयंत्र का पर्दाफाश हो जाएगा।

ये भी पढ़ें:दुलारचंद को कुचलने वाली कार की तलाश, CID भी कर रही जांच; अनंत से होगी पूछताछ
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

अनंत सिंह ने कहा कि हम सब का दायित्व है कि हर एक व्यक्ति अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़े। एक बात सब लोग जान लीजिए कि जब वे बाहर थे, तब हमारी जिम्मेवारी कम थी, लेकिन अब जबकि वे यहां नहीं हैं, तो हमने मोकामा के चुनाव की कमान खुद संभाली है। आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी को समझ लीजिए।

जानकारी के मुताबिक मोकामा में सवर्ण के साथ ईबीसी वोट को एनडीए के पक्ष में लाने की भी कोशिश की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मोकामा जा सकते हैं। मोकामा के पिछड़ा वोट बैंक को साधने के लिए अब पूरी टीम ने मिलकर रणनीति बनाई है। ललन सिंह ने कहा कि मोकामा में सिर्फ चुनाव ही नहीं जीतना है बल्कि विश्वास को भी बहाल करना है।

अनंत सिंह की पत्नी विधायक नीलम देवी भी चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। महिलाओं की टीम बनाकर वे पति के लिए वोट मांग रही हैं।

ये भी पढ़ें:अनंत सिंह ने खाई जेल की रोटी-सब्जी, बिहार चुनाव बाद रिमांड पर लेने की तैयारी
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar Politics Bihar Latest News Bihar Assembly Elections अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।