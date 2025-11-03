Bihar Elections: अनंत सिंह जेल में, मोकामा में प्रचार करने ललन सिंह उतरे; दुलारचंद मर्डर को साजिश बताया

संक्षेप: Bihar Elections: अनंत सिंह के जेल जाने के बाद ललन सिंह मोकामा में प्रचार अभियान में उतर गए हैं। उन्होंने दुलारचंद यादव हत्याकांड को साजिश बताया।

Bihar Elections: बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा की जंग काफी दिलचस्प हो गई है। दुलारचंद यादव हत्याकांड के बाद सबकी नजरें मोकामा पर टिकी हैं। प्रसाशन और चुनाव आयोग ने चौकसी बढ़ा दी है तो एनडीए के नेता भी मोकामा को लेकर सुपरएक्टिव हो गए हैं। दुलारचंद मर्डर केस में अनंत सिंह के जेल जाने के बाद जदयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मोकामा की कमान थाम ली है। सोमवार को चुनाव प्रचार में पहुंचे ललन सिंह ने कहा कि कानून निष्पक्षता के साथ अपना काम कर रहा है लेकिन मोकामा कांड एक साजिश है जिसकी गहन जांच पुलिस कर रही है।

ललन सिंह ने पंडाकर में कहा कि 30 अक्टूबर की घटना के बाद पुलिस और प्रसाशन की टीम तुरंत वहां पहुंची और तत्परता से तहकीकात की गयी। इसमें तुरंत एक्शन भी लिया गया। सुसाशन की सरकार ने इमानदारी से कार्रवाई की। हमने कानून के राज का सम्मान किया। आज वो(अनंत सिंह) नहीं हैं। ऐसे में मैने चुनाव की कमान संभाल लिया है। लेकिन जो कुछ भी हुआ उसमें बड़ा षडयंत्र है। यह घटना अपने आप नहीं हुई। घटना कराए जाने की साजिश रची गई थी। पुलिस इसकी जांच कर रही है। सारे षडयंत्र का पर्दाफाश हो जाएगा।

अनंत सिंह ने कहा कि हम सब का दायित्व है कि हर एक व्यक्ति अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़े। एक बात सब लोग जान लीजिए कि जब वे बाहर थे, तब हमारी जिम्मेवारी कम थी, लेकिन अब जबकि वे यहां नहीं हैं, तो हमने मोकामा के चुनाव की कमान खुद संभाली है। आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी को समझ लीजिए।

जानकारी के मुताबिक मोकामा में सवर्ण के साथ ईबीसी वोट को एनडीए के पक्ष में लाने की भी कोशिश की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मोकामा जा सकते हैं। मोकामा के पिछड़ा वोट बैंक को साधने के लिए अब पूरी टीम ने मिलकर रणनीति बनाई है। ललन सिंह ने कहा कि मोकामा में सिर्फ चुनाव ही नहीं जीतना है बल्कि विश्वास को भी बहाल करना है।