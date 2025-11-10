Bihar Elections: दिल्ली धमाके के बाद पूरे बिहार में हाई अलर्ट; कल दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोटिंग
संक्षेप: दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में हुए धमाके के बाद बिहार में हाई अलर्ट कर दिया गया है। सभी पुलिस अधीक्षकों को भीड़ भाड़ भरे इलाकों में निगरानी रखने के साथ ही आवश्यक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गये हैं। कल दूसरे चरण के लिए 122 सीटों पर वोटिंग होनी है।
दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके की घटना को गंभीरता से लेते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को हाई अलर्ट जारी किया है। सभी पुलिस अधीक्षकों को भीड़ भाड़ भरे इलाकों में निगरानी रखने के साथ ही आवश्यक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गये हैं। मालूम हो कि विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार के 20 जिलों में पहले से ही अलर्ट है। शेष 18 जिलों को भी संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गये हैं।
आपको बता दें सोमवार को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में धमाका हो गया। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि आसपास खड़े वाहनों तक के परखच्चे उड़ गए। जिसमें आठ लोगों की मौत की खबर है। जिसमें 12 से ज्यादा लोग घायल हैं। धमाके की सूचना पर दमकल की कुल 7 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया। विस्फोट के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।
बिहार चुनाव 2025 के दूसरे चरण के लिए कल यानी 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग है। जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। सोमवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के डीजी ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह ने तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सीआरपीएफ के बिहार सेक्टर मुख्यालय का भ्रमण करने के साथ ही बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात की। सीआरपीएफ डीजी ने बैठक में केंद्रीय बलों के पदाधिकारियों को भयमुक्त व निष्पक्ष वातावरण में चुनाव संपन्न कराने का संकल्प दिलाया।
उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में सीएपीएफ की कुल 1650 कंपनियां तैनात हैं, जो किसी भी परिस्थिति में विषम कोटि उच्च कोटि के आदर्शों के साथ चुनाव संपन्न कराने में पूर्णत: सक्षम है। डीजी ने मतदान केंद्रों पर तैनाती, संवेदनशील इलाके में विशेष चौकसी, मतदान कर्मियों की उपस्थिति एवं मतदान केंद्रों पर उपलब्ध साजो-सामान की उपलब्धता को लेकर दिशा-निर्देश दिए। सीआरपीएफ बिहार सेक्टर के आईजी राजकुमार ने दूसरे चरण के चुनाव के संबंध में विभिन्न बलों की अग्रिम तैनाती एवं उनकी उपस्थिति से अवगत कराया।