बिहार चुनाव: 47 वो सीटें जहां लगातार दो बार कोई भी दल नहीं जीता, इस बार क्या होगा

संक्षेप: Bihar Chunav 2025 second Phase Polling: इन 47 सीटों में यही स्थिति बन रही है कि हर चुनाव में नयी पार्टी को जनता जीत की माला पहनाती है। इनमें सबसे अधिक 20 सीटों पर 2020 में भाजपा को जीत मिली थी। वहीं, आठ पर जदयू, पांच पर राजद की जीत हुई थी।

Tue, 11 Nov 2025 06:25 AM
Bihar Chunav 2025 second Phase Polling: बिहार में दूसरे चरण में मंगलवार को 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होने हैं। इस चरण में विधानसभा की 47 सीटें ऐसी हैं, जहां लगातार दो बार कोई पार्टी चुनाव नहीं जीती है। पिछले तीन विधानसभा चुनावों 2010, 2015 और 2020 के परिणाम में यह साफ है कि लगातार किसी पार्टी को सफलता नहीं मिली। ऐसे में वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर क्या परिणाम आता है, इस पर सबकी नजरें हैं।

दूसरे चरण में सीटों पर कब्जा जमाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने जोर लगाया है। स्वाभाविक है कि जीती हुई पार्टी पिछले तीन चुनाव से चली आ रही परंपरा को तोड़ते हुए जीत हासिल करना चाहेगी। वहीं, हारी हुई पार्टी इस परंपरा को बरकरार रखते हुए अपनी जीत पक्की करना।

हालांकि, जनता इसको लेकर क्या सोच रही है, यह तो 14 नवंबर को चुनाव परिणाम के दिन ही पता चलेगा। मालूम हो कि राज्य में विधानसभा क्षेत्रों का नये सिरे से निर्धारण होने के बाद वर्ष 2010 में पहला चुनाव हुआ था। नये परिसिमन में कुछ विधानसभा क्षेत्रों का अस्तित्व भी समाप्त हो गया।

वहीं, कुछ नये क्षेत्र भी घोषित हुए थे। इसके बाद से इन 47 सीटों में यही स्थिति बन रही है कि हर चुनाव में नयी पार्टी को जनता जीत की माला पहनाती है। इनमें सबसे अधिक 20 सीटों पर 2020 में भाजपा को जीत मिली थी। वहीं, आठ पर जदयू, पांच पर राजद, चार पर एआईएमआईएम, तीन पर भाकपा माले, दो पर कांग्रेस, दो पर हम और दो पर वीआईपी की जीत 2020 के चुनाव में हुई थी।

इन सीटों पर लगातार दो बार कोई नहीं जीता

● भाजपा : नरकटियागंज, बेतिया, हरसिद्धि, गोविंदगंज, ढाका, बरौली, पातेपुर, रीगा, सीतामढ़ी, बेनीपट्टी, खजौली, झंझारपुर, बिहपुर, कोढ़ा, नरपतगंज, सहरसा, पिरपैंती, कटोरिया, जमुई और वजीरगंज।

● जदयू : वाल्मीकिनगर, केसरिया, सुरसंड, हरलाखी, बहादुरपुर, पिपरा, बरारी और झाझा।

● राजद : कल्याणपुर, गोविंदपुर, गोह, भभुआ और मोहनियां।

● कांग्रेस : राजापाकड़ और चेनारी।

● माले : सिकटा, अरवल और काराकाट।

● वीआईपी : साहेबगंज और बोचहां।

● एआईएमएम : अमौर, बायसी, ठाकुरगंज और कोचाधामन।

● हम : सिकंदरा और बाराचट्टी।

● निर्दलीय : चकाई।

